Nottingham Forest - Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (14 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

Nottingham Forest – Tottenham, gdzie oglądać?

W 16. kolejce Premier League na City Ground zagrają Nottingham Forest i Tottenham. Będzie to mecz drużyn plasujących się w dolnej połowie ligowej tabeli, co nie zadowala kibiców obu drużyn. Więcej do stracenia mają Spurs, którzy nie chcą stracić kontaktu punktowego z czołowymi zespołami. Londyńczycy postarają się zatem o rewanż na drużynie gospodarzy, z którą przegrali dwa ostatnie bezpośrednie starcia. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Nottingham Forest – Tottenham

Nottingham Forest – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Nottingham Forest – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 6 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Artur Kwiatkowski i Maciej Łuczak.

Nottingham Forest – Tottenham, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Nottingham Forest – Tottenham, kto wygra?

Nottingham Forest – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się zaciętego meczu, z minimalnym wskazaniem na Nottingham Forest jako faworyta (kurs 2.62). Współczynnik na sukces Tottenhamu to natomiast 2.77. Remis można zagrać po kursie 3.25.

Nottingham Forest Tottenham 2.62 3.25 2.75 Odds are subject to change. Last updated 14 grudnia 2025 12:29

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Nottingham Forest – Tottenham? Starcie Nottingham Forest – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – Tottenham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:00.

