Nottingham Forest – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (14.12.2025)

Nottingham – Tottenham: typy bukmacherskie

W 16. kolejce Premier League zagrają ze sobą Nottingham Forest i Tottenham. Obie drużyny wyglądają lepiej, niż jeszcze kilka tygodni temu. To sprawia, że w niedzielne popołudnie na City Ground możemy zobaczyć interesujące widowisko. Tym bardziej, że eksperci nie mają jednoznacznego faworyta do zwycięstwa. To z kolei otwiera drogę do emocjonującej rywalizacji, która może zakończyć się zaskakującym rezultatem. Mój typ: remis.

Nottingham – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Nottingham Forest zaliczyli katastrofalny start sezonu. Kryzys formy w pierwszych tygodniach nowej kampanii skutkował okupowaniem strefy spadkowej i roszadami na ławce trenerskiej. Od pewnego czasu sytuacja w klubie ustabilizowała się, co wpłynęło pozytywnie na wyniki drużyny. Mimo ostatniej porażki 0:3 z Evertonem, zespół wydostał się ze strefy spadkowej. Przewaga nad West Hamem to jednak tylko dwa oczka.

Tottenham ma za sobą dwie domowe potyczki, obie zakończone zwycięstwem. Spurs wykorzystali atut własnego boiska do maksimum, ponieważ nie dali sobie strzelić żadnej bramki. Ponadto trzykrotnie trafili do siatki Slavii Praga w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Kilka dni wcześniej udało im się natomiast ograć 2:0 Brentford. Tym samym londyńczycy są niepokonani w dotychczasowych grudniowych potyczkach (2-1-0).

Nottingham – Tottenham: historia

Kibice dopingujący Tottenham nie mają dobrych wspomnień z poprzednim sezonem. Między innymi ze względu na oba mecze z Nottingham Forest. Zespół ten u siebie wykorzystał atut własnego boiska do wygranej 1:0. Z kolei w Londynie udało mu się zwyciężyć 2:1.

Nottingham – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują zaciętą konfrontację, w której każdy scenariusz jest wielce możliwy. Za nieznacznego faworyta uchodzi Nottingham, którego zwycięstwo wyceniono kursem 2.55. Dla porównania, wygraną Tottenhamu możesz zagrać po kursie 2.75. Z kolei typ na remis wiąże się ze współczynnikiem między 3.15 a 3.30.

Nottingham – Tottenham: kto wygra?

Nottingham – Tottenham: przewidywane składy

Nottingham – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Nottingham – Tottenham odbędzie się w niedzielę (14 grudnia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 6. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

