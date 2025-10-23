Nottingham Forest - FC Porto: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać mecz 3. kolejki Ligi Europy z udziałem dwóch Polaków.

PressFocus Na zdjęciu: Jan Bednarek

Nottingham Forest – FC Porto: gdzie oglądać?

W czwartkowy wieczór polskich kibiców powinien zainteresować mecz 3. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Na City Ground od pierwszej minuty pojawią się prawdopodobnie dwaj reprezentanci Polski, czyli Jan Bednarek i Jakub Kiwior. FC Porto z naszymi obrońcami w składzie rywalizować będzie na wyjeździe z Nottingham Forest. Gdzie oglądać ten mecz?

Nottingham Forest – FC Porto: transmisja TV

Zaplanowany na czwartek (23 października) mecz z udziałem Nottingham Forest i FC Porto rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie Polsat Sport Extra 1.

Nottingham Forest – FC Porto: stream online

Czwartkowy mecz Nottingham Forest – FC Porto będzie można śledzić także online. Konieczne do tego jest wykupienie abonamentu w serwisie polsatboxgo.pl.

Nottingham Forest – FC Porto: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Nottingham Forest

Remis

Wygrana FC Porto Wygrana Nottingham Forest 33%

Remis 33%

Wygrana FC Porto 33% 3+ Votes

Nottingham Forest – FC Porto: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków w czwartkowy wieczór możemy spodziewać się dosyć zaciętej potyczki, w której nie ma jednoznacznego faworyta. Więcej szans z racji na atut własnego boiska daje się Nottingham Forest, stąd współczynnik 2.52 na ich zwycięstwo. Potencjalną wygraną FC Porto wycenia się kursem 2.80. Współczynnik na zdarzenie zakładające remis to 3.40.

Nottingham Forest FC Porto 2.70 3.20 2.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2025 18:37 .

Kiedy odbędzie się mecz Nottingham Forest – FC Porto? Zaplanowany na czwartek (23 października) mecz Nottingham Forest – FC Porto rozpocznie się o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Nottingham Forest – FC Porto? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Extra 1, a także online w serwisie polsatboxgo.pl.

