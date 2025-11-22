Newcastle United - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (22 listopada) mecz 12. kolejki Premier League.

Newcastle United – Manchester City, gdzie oglądać?

Jako ostatni w sobotę z 12. kolejką Premier League zaprezentują się Newcastle United i Manchester City. To jedno z dwóch najciekawszych zestawień w ten weekend, więc definitywnie warto zerknąć okiem na St. James’ Park. Gospodarzom marzy się dołączenie do szerokiej ligowej czołówki. Z kolei goście z Manchesteru celują w zdobycie fotelu lidera. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Newcastle United – Manchester City

Newcastle United – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Newcastle United – Manchester City, transmisja online

Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Newcastle United i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Newcastle United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Newcastle United prawdopodobnie nie da rady ograć faworyta i to mimo atutu własnego boiska. Kurs na sukces gospodarzy to 3.60, przy współczynniku 2.05 na zwycięstwo Manchesteru City. Potencjalny remis można zagrać po kursie 3.80.

Newcastle Manchester City 3.50 3.70 2.05 Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 09:17

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Newcastle United – Manchester City? Starcie Newcastle United – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Newcastle United – Manchester City? Mecz odbędzie się już w sobotę (22 listopada) o godzinie 18:30.

