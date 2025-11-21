Newcastle United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Anthony Gordon

Newcastle United – Manchester City: typy bukmacherskie

Sobotnie zmagania w 12. kolejce Premier League zakończą się na St. James’ Park. To tam do rywalizacji o ligowe punkty w angielskiej elicie staną Newcastle United i Manchester City. Gospodarze popadli ostatnio w kryzys formy, a mecz z przeciwnikiem tego kalibru rzadko kiedy sprzyja wyjściu na prostą. Z kolei przyjezdni śmiało mogą myśleć o przedłużeniu serii zwycięstw do pięciu potyczek. Kto będzie cieszył się po ostatnim gwizdku sędziego? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar STS 1,65 Obie drużyny strzelą – TAK przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Newcastle United – Manchester City: ostatnie wyniki

Newcastle United znajdziemy dopiero w dolnej połowie tabeli. Eddie Howe nie może być zadowolony z formy swoich podopiecznych, którzy przegrali dwa ostatnie pojedynki w Premier League. Sposób na ogranie Srok znalazło Brentford i West Ham United. Doprowadziło to do tego, że Newcastle ma ledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową.

Manchester City przed listopadową przerwą reprezentacyjną zbliżył się do liderującego Arsenalu na dystans czterech oczek. To efekt straty punktów przez Arsenal oraz zwycięstwa drużyny Pepa Guardioli. Jego zawodnicy byli wyraźnie lepsi od Liverpoolu, który pewnie pokonali 3:0. Było to czwarte zwycięstwo Obywateli w pięciu ostatnich kolejkach ligi angielskiej.

Newcastle United – Manchester City: historia

Przez ostatnie trzy lata kluby te grały ze sobą aż siedem razy. Zdecydowanie korzystniejszy bilans ma Manchester City, który swoją moc pokazał w ostatniej bezpośredniej konfrontacji, wygrywając ją aż 4:0. Newcastle United na pokonanie Obywateli czeka od września 2023 roku i zwycięstwa 1:0 w rozgrywkach Pucharu Ligi Angielskiej.

Newcastle United – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na ich zwycięstwo na poziomie około 1.98. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Newcastle United to najczęściej 3.50. Kurs na remis to między 3.60 a 3.68.

Newcastle United – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle United

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Newcastle United 25%

Remis 25%

Wygrana Manchesteru City 50% 4+ Votes

Newcastle United – Manchester City: przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe Manchester City Pep Guardiola Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Pope 2 Trippier 12 Thiaw 4 Botman 3 Hall 39 Guimaraes 8 Tonali 7 Joelinton 23 Murphy 27 Woltemade 10 Gordon 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 10 Cherki 14 Gonzalez 20 Silva 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 1 Pope 2 Trippier 12 Thiaw 4 Botman 3 Hall 39 Guimaraes 8 Tonali 7 Joelinton 23 Murphy 27 Woltemade 10 Gordon 9 Haaland 11 Doku 47 Foden 10 Cherki 14 Gonzalez 20 Silva 33 O’Reilly 24 Gvardiol 3 Dias 27 Nunes 25 Donnarumma 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester City Pep Guardiola Rezerwowi 5 Fabian Schär 6 Jamaal Lascelles 11 Harvey Barnes 17 Emil Krafth 20 Anthony Elanga 28 Joseph Willock 32 Aaron Ramsdale 41 Jacob Ramsey 67 Lewis Miley 1 James Trafford 4 Tijjani Reijnders 5 John Stones 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 21 Rayan Ait Nouri 26 Savinho 52 Oscar Bobb 82 Rico Lewis

Newcastle United – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Manchester City odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.