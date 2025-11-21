Newcastle United – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

Newcastle United – Manchester City: typy bukmacherskie
Sobotnie zmagania w 12. kolejce Premier League zakończą się na St. James’ Park. To tam do rywalizacji o ligowe punkty w angielskiej elicie staną Newcastle United i Manchester City. Gospodarze popadli ostatnio w kryzys formy, a mecz z przeciwnikiem tego kalibru rzadko kiedy sprzyja wyjściu na prostą. Z kolei przyjezdni śmiało mogą myśleć o przedłużeniu serii zwycięstw do pięciu potyczek. Kto będzie cieszył się po ostatnim gwizdku sędziego? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Newcastle United – Manchester City: ostatnie wyniki
Newcastle United znajdziemy dopiero w dolnej połowie tabeli. Eddie Howe nie może być zadowolony z formy swoich podopiecznych, którzy przegrali dwa ostatnie pojedynki w Premier League. Sposób na ogranie Srok znalazło Brentford i West Ham United. Doprowadziło to do tego, że Newcastle ma ledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową.
Manchester City przed listopadową przerwą reprezentacyjną zbliżył się do liderującego Arsenalu na dystans czterech oczek. To efekt straty punktów przez Arsenal oraz zwycięstwa drużyny Pepa Guardioli. Jego zawodnicy byli wyraźnie lepsi od Liverpoolu, który pewnie pokonali 3:0. Było to czwarte zwycięstwo Obywateli w pięciu ostatnich kolejkach ligi angielskiej.
Newcastle United – Manchester City: historia
Przez ostatnie trzy lata kluby te grały ze sobą aż siedem razy. Zdecydowanie korzystniejszy bilans ma Manchester City, który swoją moc pokazał w ostatniej bezpośredniej konfrontacji, wygrywając ją aż 4:0. Newcastle United na pokonanie Obywateli czeka od września 2023 roku i zwycięstwa 1:0 w rozgrywkach Pucharu Ligi Angielskiej.
Newcastle United – Manchester City: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na ich zwycięstwo na poziomie około 1.98. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Newcastle United to najczęściej 3.50. Kurs na remis to między 3.60 a 3.68.
Newcastle United – Manchester City: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Newcastle United 25%
- Remis 25%
- Wygrana Manchesteru City 50%
4+ Votes
Newcastle United – Manchester City: przewidywane składy
|5Fabian Schär
|6Jamaal Lascelles
|11Harvey Barnes
|17Emil Krafth
|20Anthony Elanga
|28Joseph Willock
|32Aaron Ramsdale
|41Jacob Ramsey
|67Lewis Miley
|1James Trafford
|4Tijjani Reijnders
|5John Stones
|6Nathan Aké
|7Omar Marmoush
|21Rayan Ait Nouri
|26Savinho
|52Oscar Bobb
|82Rico Lewis
Newcastle United – Manchester City: transmisja meczu
Mecz Newcastle United – Manchester City odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
