Newcastle United - Liverpool FC: Transmisja w TV i online. Sprawdź gdzie oglądać poniedziałkowy hit 2. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Newcastle – Liverpool: gdzie oglądać?

Tym razem Premier League na zakończenie kolejki przygotowała mecz, na który sympatycy angielskiego futbolu czekają od startu 2. serii gier. Do rywalizacji o ligowe punkty przystąpią najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Newcastle United spróbuje pokonać aktualnego mistrza, Liverpool. Sztuka ta nie udała się gospodarzom u siebie od dekady, więc tym bardziej można spodziewać się walki z ich strony. Jednakże The Reds pragną wygrać drugi mecz z rzędu, aby napędzić się w walce o fotel lidera. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur.

Newcastle – Liverpool: transmisja w TV

Mecz Newcastle – Liverpool obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 1. Tę hitową potyczkę skomentują Piotr Glamowski i Przemysław Rudzki. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 21:00 w poniedziałek 25 sierpnia.

Wszystkie mecze Premier League w Canal Plus

W sezonie 2025/26 mecze Premier League będą transmitowane tylko przez telewizję Canal Plus, również w usłudze streamingu online. Sprawdź aktualne promocje dla nowych klientów.

Newcastle – Liverpool: stream online

Pojedynek Newcastle – Liverpool można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:

Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)

i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail) Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty

Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł

Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta

Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.

Newcastle – Liverpool: sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Liverpoolu Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Liverpoolu 0 Votes

Newcastle – Liverpool: kursy bukmacherskie

Newcastle Liverpool FC 3.15 3.80 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 sierpnia 2025 16:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Newcastle United – Liverpool FC? Spotkanie będzie transmitowane na antenie Canal+ Extra 1 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Newcastle United – Liverpool FC? Mecz zostanie rozegrany w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 21:00.

