Newcastle – Liverpool: gdzie oglądać?
Tym razem Premier League na zakończenie kolejki przygotowała mecz, na który sympatycy angielskiego futbolu czekają od startu 2. serii gier. Do rywalizacji o ligowe punkty przystąpią najlepsze drużyny poprzedniego sezonu. Newcastle United spróbuje pokonać aktualnego mistrza, Liverpool. Sztuka ta nie udała się gospodarzom u siebie od dekady, więc tym bardziej można spodziewać się walki z ich strony. Jednakże The Reds pragną wygrać drugi mecz z rzędu, aby napędzić się w walce o fotel lidera. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Tottenham Hotspur.
Newcastle – Liverpool: transmisja w TV
Mecz Newcastle – Liverpool obejrzysz na antenie CANAL+ Extra 1. Tę hitową potyczkę skomentują Piotr Glamowski i Przemysław Rudzki. Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 21:00 w poniedziałek 25 sierpnia.
Newcastle – Liverpool: stream online
Pojedynek Newcastle – Liverpool można oglądać także w usłudze Canal+ online. Teraz bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, żeby go odebrać:
- Zarejestruj się do 31.08, przy rejestracji podając kod CANALPLUS i zaznaczając min. 1 zgodę na komunikację (SMS i/lub e-mail)
- Wpłać minimum 30 zł na konto podczas pierwszej wpłaty
- Postaw pierwszy kupon zawierający dowolny zakład min. 2 AKO z kursem min. 2.00 za min. 30 zł
- Dokonaj pełnej rejestracji swojego konta
Voucher na oglądanie Pakietu Super Sport otrzymasz max. w ciągu 30 minut od spełnienia warunków.
Newcastle – Liverpool: sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Newcastle
- Remis
- Wygrana Liverpoolu
0 Votes
Newcastle – Liverpool: kursy bukmacherskie
