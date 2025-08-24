Newcastle United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

18:43, 24. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Newcastle United - Liverpool FC: typy i kursy na poniedziałkowy hit 2. kolejki rozgrywek Premier League. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Joelinton
PressFocus Na zdjęciu: Joelinton

Newcastle United – Liverpool: typy bukmacherskie

W drugiej serii gier Premier League kibicom na w teorii najciekawszy mecze przyjdzie czekać do ostatniego spotkania. Wisienką na torcie jest bowiem zaplanowane na poniedziałek 25 sierpnia starcie Newcastle UnitedLiverpool FC. O 21:00 rozpocznie się starcie z udziałem klubów chcących grać o najwyższe cele. W przypadku gospodarzy będzie to zapewne próba awansu do Ligi Mistrzów. Goście celują zaś w obronę tytułu mistrzowskiego. Która z drużyn przybliży się do rywalizacji tego celu? Dla Newcastle wygrana z Liverpoolem na St. James’ Park byłaby pierwszą od dekady. Każda seria ma swój koniec, ale czy stanie się to już w najbliższej potyczce? Mój typ: wygrana Liverpoolu.

Fortuna
2,03
Wygrana Liverpoolu
przejdź do Fortuna
*Kursy z 24.08.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Newcastle United – Liverpool: ostatnie wyniki

Trener Eddie Howe może mieć powody do obaw w związku z serią niekorzystnych wyników jego drużyny. Newcastle United po raz ostatni cieszyło się ze zwycięstwa 11 maja, kiedy to pokonało u siebie Chelsea 2:0. Popularne Sroki nie zdołały przerwać serii bez zwycięstwa nawet w okresie przygotowawczym. Na inaugurację nowego sezonu Premier League zdarzył im się natomiast bezbramkowy remis z Aston Villą.

Liverpool miał udany okres przygotowawczy, a mimo tego zawiódł oczekiwania swoich fanów w meczu o Tarczę Wspólnoty z Crystal Palace. W spotkaniu rozegranym na Wembley do wyłonienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych, a te lepiej wykonywali rywale zespołu Arne Slota. The Reds powetowali sobie to niepowodzenie w pierwszej kolejce Premier League, kiedy to ograli 4:2 Bournemouth.

Newcastle United – Liverpool: historia

Rywalizacja Newcastle kontra Liverpool z reguły oznacza emocje od pierwszego do ostatniego gwizdka. W ostatnich latach nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn pokonała rywala w znaczącym stosunku bramek. Ostatnia wizyta Newcastle na Anfield zakończyła się zwycięstwem tej ekipy. Teraz piłkarze zagrają jednak na St. James’ Park, a ostatnia potyczka na tym obiekcie zakończyła się thrillerem i wynikiem 3:3.

Newcastle United – Liverpool: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy w większości spotkań jako faworyta typować będą aktualnego mistrza Anglii, czyli Liverpool. Nie inaczej jest w tym przypadku. Współczynnik na sukces przyjezdnych wynosi około 2.00. Wygraną miejscowego Newcastle United można wytypować najczęściej po kursie 3.35. Potencjalny remis wart jest nawet kursu 4.00.

Newcastle
Remis
Liverpool FC
3.35
3.75
2.05
3.35
4.00
2.00
3.35
3.85
2.03
3.20
3.70
1.97
3.35
4.00
2.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 sierpnia 2025 18:07.

Newcastle United – Liverpool: przewidywane składy

Newcastle United – Liverpool: transmisja meczu

Mecz Newcastle United – Liverpool FC na St. James’ Park w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 21:00 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online. Bukmacher Fortuna przygotował specjalną ofertę na odbiór vouchera z dostępem do tej platformy na 30 dni. Oto, co trzeba zrobić, aby go odebrać:

