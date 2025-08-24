Newcastle United – Liverpool FC: typy, kursy, zapowiedź (25.08.2025)

Newcastle United – Liverpool: typy bukmacherskie
W drugiej serii gier Premier League kibicom na w teorii najciekawszy mecze przyjdzie czekać do ostatniego spotkania. Wisienką na torcie jest bowiem zaplanowane na poniedziałek 25 sierpnia starcie Newcastle United – Liverpool FC. O 21:00 rozpocznie się starcie z udziałem klubów chcących grać o najwyższe cele. W przypadku gospodarzy będzie to zapewne próba awansu do Ligi Mistrzów. Goście celują zaś w obronę tytułu mistrzowskiego. Która z drużyn przybliży się do rywalizacji tego celu? Dla Newcastle wygrana z Liverpoolem na St. James’ Park byłaby pierwszą od dekady. Każda seria ma swój koniec, ale czy stanie się to już w najbliższej potyczce? Mój typ: wygrana Liverpoolu.
Newcastle United – Liverpool: ostatnie wyniki
Trener Eddie Howe może mieć powody do obaw w związku z serią niekorzystnych wyników jego drużyny. Newcastle United po raz ostatni cieszyło się ze zwycięstwa 11 maja, kiedy to pokonało u siebie Chelsea 2:0. Popularne Sroki nie zdołały przerwać serii bez zwycięstwa nawet w okresie przygotowawczym. Na inaugurację nowego sezonu Premier League zdarzył im się natomiast bezbramkowy remis z Aston Villą.
Liverpool miał udany okres przygotowawczy, a mimo tego zawiódł oczekiwania swoich fanów w meczu o Tarczę Wspólnoty z Crystal Palace. W spotkaniu rozegranym na Wembley do wyłonienia zwycięzcy konieczna była seria rzutów karnych, a te lepiej wykonywali rywale zespołu Arne Slota. The Reds powetowali sobie to niepowodzenie w pierwszej kolejce Premier League, kiedy to ograli 4:2 Bournemouth.
Newcastle United – Liverpool: historia
Rywalizacja Newcastle kontra Liverpool z reguły oznacza emocje od pierwszego do ostatniego gwizdka. W ostatnich latach nie zdarzyło się, aby któraś z drużyn pokonała rywala w znaczącym stosunku bramek. Ostatnia wizyta Newcastle na Anfield zakończyła się zwycięstwem tej ekipy. Teraz piłkarze zagrają jednak na St. James’ Park, a ostatnia potyczka na tym obiekcie zakończyła się thrillerem i wynikiem 3:3.
Newcastle United – Liverpool: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy w większości spotkań jako faworyta typować będą aktualnego mistrza Anglii, czyli Liverpool. Nie inaczej jest w tym przypadku. Współczynnik na sukces przyjezdnych wynosi około 2.00. Wygraną miejscowego Newcastle United można wytypować najczęściej po kursie 3.35. Potencjalny remis wart jest nawet kursu 4.00.
Newcastle United – Liverpool: przewidywane składy
Newcastle United – Liverpool: transmisja meczu
Mecz Newcastle United – Liverpool FC na St. James' Park w ramach 2. kolejki Premier League zostanie rozegrany w poniedziałek (25 sierpnia) o godzinie 21:00 Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Extra 1 oraz w usłudze CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.