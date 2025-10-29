Newcastle United – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (29.10.2025)

Newcastle United - Tottenham Hotspur to mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, który odbędzie się w środę (29 października) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu.

Newcastle – Tottenham: gdzie oglądać?

Newcastle United podejmie Tottenham Hotspur na St James’ Park w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Faworytem spotkania są goście, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Thomasa Franka od końca sierpnia przegrała tylko jeden mecz. W miniony weekend Spurs wygrali na Hill Dickinson z Everton (3:0), a dublet zaliczył Micky van de Ven.

Tymczasem zespół Eddiego Howe’a plasuje się aktualnie na 12. lokacie w angielskiej lidze. W pięciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach Sroki wygrali cztery starcia. Przed kilkoma dniami zainkasowali komplet punktów, pokonując na własnym stadionie Fulham (2:1). Sprawdź, gdzie obejrzeć na żywo mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur.

Newcastle – Tottenham: transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United z Tottenham Hotspur nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Początek rywalizacji o awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej o o godzinie 21:00.

Newcastle – Tottenham: stream online

Mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link), Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Newcastle – Tottenham.

Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie

Newcastle Tottenham 1.75 3.80 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 14:28 .

