Newcastle United – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (29.10.2025)

Newcastle – Tottenham: gdzie oglądać?
Newcastle United podejmie Tottenham Hotspur na St James’ Park w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Faworytem spotkania są goście, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Thomasa Franka od końca sierpnia przegrała tylko jeden mecz. W miniony weekend Spurs wygrali na Hill Dickinson z Everton (3:0), a dublet zaliczył Micky van de Ven.
Tymczasem zespół Eddiego Howe’a plasuje się aktualnie na 12. lokacie w angielskiej lidze. W pięciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach Sroki wygrali cztery starcia. Przed kilkoma dniami zainkasowali komplet punktów, pokonując na własnym stadionie Fulham (2:1). Sprawdź, gdzie obejrzeć na żywo mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Newcastle – Tottenham: transmisja w TV
Spotkanie Newcastle United z Tottenham Hotspur nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Początek rywalizacji o awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej o o godzinie 21:00.
Newcastle – Tottenham: stream online
Mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
- Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
- Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Newcastle – Tottenham.
Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie
Mecz zostanie rozegrany w środę (29 października) o godzinie 21:00.
Spotkanie będzie transmitowane w usłudze STS TV.
