Newcastle United – Tottenham Hotspur: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (29.10.2025)

18:55, 29. października 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Newcastle United - Tottenham Hotspur to mecz 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej, który odbędzie się w środę (29 października) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu.

Nick Woltemade
Newcastle – Tottenham: gdzie oglądać?

Newcastle United podejmie Tottenham Hotspur na St James’ Park w meczu 1/8 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Faworytem spotkania są goście, którzy zajmują trzecie miejsce w tabeli Premier League. Drużyna Thomasa Franka od końca sierpnia przegrała tylko jeden mecz. W miniony weekend Spurs wygrali na Hill Dickinson z Everton (3:0), a dublet zaliczył Micky van de Ven.

Tymczasem zespół Eddiego Howe’a plasuje się aktualnie na 12. lokacie w angielskiej lidze. W pięciu ostatnich meczach we wszystkich rozgrywkach Sroki wygrali cztery starcia. Przed kilkoma dniami zainkasowali komplet punktów, pokonując na własnym stadionie Fulham (2:1). Sprawdź, gdzie obejrzeć na żywo mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur.

Newcastle – Tottenham: transmisja w TV

Spotkanie Newcastle United z Tottenham Hotspur nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Początek rywalizacji o awans do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej o o godzinie 21:00.

Newcastle – Tottenham: stream online

Mecz Newcastle United – Tottenham Hotspur będzie można obejrzeć za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji:

  1. Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL (klikając w ten link),
  2. Postaw kupon przed meczem lub na żywo – za minimum 2 zł.
  3. Po spełnieniu tych warunków transmisja zostanie odblokowana. Wystarczy wejść w sekcję „zakłady live” i wybrać spotkanie Newcastle – Tottenham.
Newcastle – Tottenham: sonda

Kto awansuje do ćwierćfinału Pucharu Ligi Angielskiej?

  • Newcastle United
  • Tottenham Hotspur
  • Newcastle United
  • Tottenham Hotspur

0 Votes

Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie

Newcastle
Tottenham
1.75
3.80
4.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2025 14:28.
