IMAGO/Ryan Crockett/News Images Na zdjęciu: Erling Haaland

Newcastle – Manchester City, gdzie oglądać

W jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/16 finału Carabao Cup Newcastle United przed własną publicznością zmierzy się z Manchesterem City. W roli faworyta do tego meczu przystąpią podopieczni Josepa Guardioli, którzy w ostatnich tygodniach kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Nie można jednak odbierać szans Newcastle United, które w ostatni weekend pokazało strzelecki pokaz siły gromiąc 8:0 Sheffield United.

W przypadku środowego spotkania należy jednak wziąć pod uwagę to, że obie drużyny przystąpią do niego w nieco innych składach od tych, w jakich grały w ostatnich meczach. Szansę gry powinni otrzymać piłkarze, którzy na co dzień grają mniej regularnie. Sprawdź nasze typy na mecz Newcastle – Man City..

Newcastle – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Meczów Carabao Cup w Polsce nie obejrzymy w żadnej telewizji, bowiem prawami do ich transmisji dysponuje platforma streamingowa Viaplay.

Newcastle – Manchester City, transmisja online

Spotkanie Newcastle – Manchester City, które rozegrane zostanie w środę (27 września) o godzinie 21:00 transmitowane będzie na platformie streamingowej Viaplay. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Newcastle – Man City, kto wygra?

Kto awansuje do kolejnej rundy? Newcastle 0% Manchester City 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Newcastle

Manchester City

Newcastle – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nieco większe szanse na zwycięstwo w tym meczu dają gościom z Manchesteru. Biorą na pewno w tym miejscu pod uwagę fakt, że w składzie Obywateli może pojawić się wielu rezerwowych zawodników.

Newcastle Manchester City 2.95 3.50 2.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2023 14:11 .