PressFocus Na zdjęciu: Maurides

Motor Lublin – Radomiak Radom: gdzie oglądać?

Drugim i zarazem ostatnim poniedziałkowym meczem w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja Motor Lublin – Radomiak Radom. Naprzeciw siebie staną piłkarze drużyn, które w ostatnich tygodniach nie mają dobrej passy, a komplet punktów to bardziej wyjątek, aniżeli reguła. To powinno zmotywować lublinian i radomian do zaciętej walki o ligowe punkty. Gdzie obejrzeć to spotkanie?

Motor Lublin – Radomiak Radom: transmisja TV

Poniedziałkowy mecz z udziałem Motoru Lublin i Radomiaka Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Artur Kwiatkowski i Jacek Bednarz.

Motor Lublin – Radomiak Radom: stream online

To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Motor Lublin – Radomiak Radom: kto wygra?

Motor Lublin – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Motor Lublin. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.37. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.50 Współczynnik na sukces Radomiaka Radom to 3.00.

Motor Lublin Radomiak 2.35 3.60 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 10:54 .

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – Radomiak Radom? Zaplanowany na poniedziałek mecz Motor Lublin – Radomiak Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – Radomiak Radom? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.

