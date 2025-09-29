Motor Lublin – Radomiak Radom: gdzie oglądać?
Drugim i zarazem ostatnim poniedziałkowym meczem w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy będzie rywalizacja Motor Lublin – Radomiak Radom. Naprzeciw siebie staną piłkarze drużyn, które w ostatnich tygodniach nie mają dobrej passy, a komplet punktów to bardziej wyjątek, aniżeli reguła. To powinno zmotywować lublinian i radomian do zaciętej walki o ligowe punkty. Gdzie obejrzeć to spotkanie?
Motor Lublin – Radomiak Radom: transmisja TV
Poniedziałkowy mecz z udziałem Motoru Lublin i Radomiaka Radom rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 3. Do skomentowania spotkania wyznaczeni zostali Artur Kwiatkowski i Jacek Bednarz.
Motor Lublin – Radomiak Radom: stream online
To starcie można śledzić również w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Motor Lublin – Radomiak Radom: kto wygra?
Motor Lublin – Radomiak Radom: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest Motor Lublin. Kurs na zwycięstwo zespołu gospodarzy wynosi mniej więcej 2.37. Z kolei remis w tym starciu można postawić po kursie 3.50 Współczynnik na sukces Radomiaka Radom to 3.00.
Zaplanowany na poniedziałek mecz Motor Lublin – Radomiak Radom rozpocznie się o godzinie 20:30.
Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w Canal+ Online.
