Motor Lublin – GKS Katowice: gdzie oglądać?

W 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy jako pierwsze zaprezentują się Motor Lublin i GKS Katowice, które jeszcze sezon temu były beniaminkiem na tym poziomie rozgrywkowym. Dla obu drużyn drugi rok jest dotychczas znacznie trudniejszy. Piłkarze z Lublina i Katowic starają się oddalić od strefy spadkowej, stąd każda zdobycz punktowa będzie cenne. Gdzie oglądać to spotkanie?

Zobacz zapowiedź meczu Motor Lublin – GKS Katowice

Motor Lublin – GKS Katowice: transmisja TV

Zaplanowany na piątek (17 października) mecz z udziałem Motoru Lublin i GKS-u Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. Telewizyjna transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3. Spotkanie to skomentują Tomasz Witas i Tomasz Wieszczycki.

Motor Lublin – GKS Katowice: stream online

Piątkowy mecz Motor Lublin – GKS Katowice będzie można śledzić także online, po wykupieniu odpowiedniego abonamentu w usłudze CANAL+ online.

Motor Lublin – GKS Katowice: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Motoru

Remis

Wygrana GKS-u Wygrana Motoru 70%

Remis 11%

Wygrana GKS-u 19% 27+ Votes

Motor Lublin – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem tego meczu jest Motor Lublin. Kurs 2.33 na wygraną gospodarzy nie przesądza jednak żadnego scenariusza. Współczynnik na remis to 3.70. Zdarzenie zakładające komplet punktów dla GKS-u Katowice można zagrać po kursie 3.05.

Motor Lublin GKS Katowice 2.33 3.70 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 15:47 .

Kiedy odbędzie się mecz Motor Lublin – GKS Katowice? Zaplanowany na piątek (17 października) mecz Motor Lublin – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. Gdzie obejrzeć mecz Motor Lublin – GKS Katowice? Ten mecz będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3, a także online w Canal+ Online.

