Motor Lublin – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

17:50, 16. października 2025 14:57, 17. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Motor Lublin - GKS Katowice: typy i kursy na inaugurujący mecz 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Fabio Ronaldo
PressFocus Na zdjęciu: Fabio Ronaldo

Motor Lublin – GKS Katowice, typy i przewidywania

Na inaugurację piłkarskich emocji w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy zobaczymy spotkanie Motor LublinGKS Katowice, czyli mecz z udziałem dwóch ubiegłorocznych beniaminków, którzy w aktualnych rozgrywkach rywalizują o otrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Motor pozostaje niepokonany w czterech dotychczasowych meczach rozegranych w Lublinie. GKS nie wygrał natomiast w tym sezonie żadnej potyczki w delegacji. Oba zespoły prezentują przeciętną formę, więc obie statystyki mogą się zmienić w piątkowy wieczór. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

STS
2,35
Wygrana Motoru Lublin
przejdź do STS
*Kursy z 16.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Motor Lublin – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Motor Lublin – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Wokół Motoru pojawiły się głosy rozczarowania serią meczów bez zwycięstwa. Piłkarze Mateusza Stolarskiego nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań w Ekstraklasie, co zagroziło posadzie szkoleniowca drużyny z Lublina. Jego podopieczni nie wykorzystali sprzyjającego terminarza. Pojedynki z Bruk-Betem, Radomiakiem i Zagłębiem kończyły się tylko podziałem punktów.

Równie długo kompletu punktów nie są w stanie zdobyć także gracze Rafała Góraka. Szkoleniowiec GKS-u Katowice nie jest typowany do zwolnienia, aczkolwiek wyniki takie jak wyjazdowe 0:2 z Lechią Gdańsk stawiają jego zespół w coraz trudniejszej sytuacji w walce o utrzymanie w lidze.

Motor Lublin – GKS Katowice, historia

W ostatnich latach kluby te grają ze sobą dosyć regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. W minionym sezonie Motor i GKS rywalizowały na poziomie Ekstraklasy. Lepsze wspomnienia mają lublinianie, którzy w Katowicach zremisowali 0:0, a u siebie pokonali przeciwnika 3:2.

Motor Lublin – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków faworytem do zdobycia trzech punktów w piątkowym meczu będzie Motor Lublin. Kurs na takie zdarzenie to około 2.32. Współczynnik na remis to 3.60. Z kolei wariant zakładający, że to GKS Katowice wróci do domu z kompletem punktów można zagrać po kursie 3.00.

Motor Lublin
Remis
GKS Katowice
2.25
3.70
3.05
2.27
3.65
3.05
2.25
3.55
2.95
2.33
3.70
2.85
2.33
3.70
3.05
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2025 15:47.

Motor Lublin – GKS Katowice, przewidywane składy

Motor Lublin – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Motoru
  • Remis
  • Wygrana GKS-u
  • Wygrana Motoru 67%
  • Remis 0%
  • Wygrana GKS-u 33%

3+ Votes

Motor Lublin – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz z udziałem Motoru Lublin i GKS-u Katowice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 17 października o godzinie 18:00.

