Motor Lublin – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

Motor Lublin – GKS Katowice, typy i przewidywania

Na inaugurację piłkarskich emocji w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy zobaczymy spotkanie Motor Lublin – GKS Katowice, czyli mecz z udziałem dwóch ubiegłorocznych beniaminków, którzy w aktualnych rozgrywkach rywalizują o otrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Motor pozostaje niepokonany w czterech dotychczasowych meczach rozegranych w Lublinie. GKS nie wygrał natomiast w tym sezonie żadnej potyczki w delegacji. Oba zespoły prezentują przeciętną formę, więc obie statystyki mogą się zmienić w piątkowy wieczór. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.

Motor Lublin – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Kontuzje i zawieszenia Motor Lublin Zawodnik Powrót Kacper Plichta Uraz mięśnia Nieznany Bright Ede Żółte kartki Po 1 meczu Ivo Rodrigues Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia GKS Katowice Zawodnik Powrót Mateusz Marzec Uraz ścięgna udowego Nieznany Aleksander Paluszek Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu

Motor Lublin – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Wokół Motoru pojawiły się głosy rozczarowania serią meczów bez zwycięstwa. Piłkarze Mateusza Stolarskiego nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań w Ekstraklasie, co zagroziło posadzie szkoleniowca drużyny z Lublina. Jego podopieczni nie wykorzystali sprzyjającego terminarza. Pojedynki z Bruk-Betem, Radomiakiem i Zagłębiem kończyły się tylko podziałem punktów.

Równie długo kompletu punktów nie są w stanie zdobyć także gracze Rafała Góraka. Szkoleniowiec GKS-u Katowice nie jest typowany do zwolnienia, aczkolwiek wyniki takie jak wyjazdowe 0:2 z Lechią Gdańsk stawiają jego zespół w coraz trudniejszej sytuacji w walce o utrzymanie w lidze.

Motor Lublin – GKS Katowice, historia

W ostatnich latach kluby te grają ze sobą dosyć regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. W minionym sezonie Motor i GKS rywalizowały na poziomie Ekstraklasy. Lepsze wspomnienia mają lublinianie, którzy w Katowicach zremisowali 0:0, a u siebie pokonali przeciwnika 3:2.

Motor Lublin – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków faworytem do zdobycia trzech punktów w piątkowym meczu będzie Motor Lublin. Kurs na takie zdarzenie to około 2.32. Współczynnik na remis to 3.60. Z kolei wariant zakładający, że to GKS Katowice wróci do domu z kompletem punktów można zagrać po kursie 3.00.

Motor Lublin – GKS Katowice, przewidywane składy

Motor Lublin – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Motoru

Remis

Wygrana GKS-u Wygrana Motoru 67%

Remis 0%

Wygrana GKS-u 33% 3+ Votes

Motor Lublin – GKS Katowice, transmisja meczu

Mecz z udziałem Motoru Lublin i GKS-u Katowice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 17 października o godzinie 18:00.

