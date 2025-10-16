Motor Lublin – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (17.10.2025)

Motor Lublin – GKS Katowice, typy i przewidywania
Na inaugurację piłkarskich emocji w 12. kolejce PKO BP Ekstraklasy zobaczymy spotkanie Motor Lublin – GKS Katowice, czyli mecz z udziałem dwóch ubiegłorocznych beniaminków, którzy w aktualnych rozgrywkach rywalizują o otrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Motor pozostaje niepokonany w czterech dotychczasowych meczach rozegranych w Lublinie. GKS nie wygrał natomiast w tym sezonie żadnej potyczki w delegacji. Oba zespoły prezentują przeciętną formę, więc obie statystyki mogą się zmienić w piątkowy wieczór. Mój typ: wygrana Motoru Lublin.
Motor Lublin – GKS Katowice, sytuacja kadrowa
Kacper Plichta
Uraz mięśnia
Nieznany
Bright Ede
Żółte kartki
Po 1 meczu
Ivo Rodrigues
Żółte kartki
Po 1 meczu
Mateusz Marzec
Uraz ścięgna udowego
Nieznany
Aleksander Paluszek
Uraz więzadła krzyżowego
Do końca sezonu
Motor Lublin – GKS Katowice, ostatnie wyniki
Wokół Motoru pojawiły się głosy rozczarowania serią meczów bez zwycięstwa. Piłkarze Mateusza Stolarskiego nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań w Ekstraklasie, co zagroziło posadzie szkoleniowca drużyny z Lublina. Jego podopieczni nie wykorzystali sprzyjającego terminarza. Pojedynki z Bruk-Betem, Radomiakiem i Zagłębiem kończyły się tylko podziałem punktów.
Równie długo kompletu punktów nie są w stanie zdobyć także gracze Rafała Góraka. Szkoleniowiec GKS-u Katowice nie jest typowany do zwolnienia, aczkolwiek wyniki takie jak wyjazdowe 0:2 z Lechią Gdańsk stawiają jego zespół w coraz trudniejszej sytuacji w walce o utrzymanie w lidze.
Motor Lublin – GKS Katowice, historia
W ostatnich latach kluby te grają ze sobą dosyć regularnie na różnych szczeblach rozgrywkowych. W minionym sezonie Motor i GKS rywalizowały na poziomie Ekstraklasy. Lepsze wspomnienia mają lublinianie, którzy w Katowicach zremisowali 0:0, a u siebie pokonali przeciwnika 3:2.
Motor Lublin – GKS Katowice, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherskich analityków faworytem do zdobycia trzech punktów w piątkowym meczu będzie Motor Lublin. Kurs na takie zdarzenie to około 2.32. Współczynnik na remis to 3.60. Z kolei wariant zakładający, że to GKS Katowice wróci do domu z kompletem punktów można zagrać po kursie 3.00.
Motor Lublin – GKS Katowice, przewidywane składy
|2Paskal Meyer
|6Sergi Samper
|10Kacper Karasek
|11Fábio Ronaldo
|16Franciszek Lewandowski
|17Filip Wójcik
|18Arkadiusz Najemski
|23Florian Haxha
|33Gasper Tratnik
|47Krystian Palacz
|77Renat Dadashov
|2Märten Kuusk
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|11Adrian Błąd
|16Grzegorz Rogala
|19Kacper Łukasiak
|22Sebastian Milewski
|24Konrad Gruszkowski
|33Patryk Szczuka
Motor Lublin – GKS Katowice, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Motoru 67%
- Remis 0%
- Wygrana GKS-u 33%
3+ Votes
Motor Lublin – GKS Katowice, transmisja meczu
Mecz z udziałem Motoru Lublin i GKS-u Katowice będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a także za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek spotkania w piątek, 17 października o godzinie 18:00.
