Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (24.06.2026)

Iga Świątek wraca na korty trawiaste i w 1/8 finału turnieju WTA w Bad Homburg zmierzy się z Emmą Navarro. Sprawdź, kiedy gra Świątek oraz gdzie oglądać transmisję na żywo w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Najbliższy mecz Igi Świątek zostanie rozegrany w środę 24 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Emmą Navarro w 1/8 finału turnieju WTA w Bad Homburg. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:30.

Świątek rozpoczyna kolejny etap przygotowań do Wimbledonu. Polka bardzo dobrze czuje się w Bad Homburg, gdzie w dwóch poprzednich występach docierała co najmniej do półfinału, a przed rokiem zagrała w finale. Mimo że obecny sezon nie układa się idealnie, raszynianka pozostaje jedną z głównych faworytek do sukcesu na trawie.

Emma Navarro również potrafi być groźna na tej nawierzchni. Amerykanka wygrała ich ostatnie spotkanie w Pekinie i ma na koncie kilka wartościowych zwycięstw nad zawodniczkami z czołowej trójki rankingu WTA. Bilans bezpośrednich pojedynków wynosi jednak 2:1 dla Świątek.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Emma Navarro można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Świątek – Navarro będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Canal+ Online. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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