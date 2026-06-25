Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Turcja (25.06.2026)

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Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo
Dzisiejszy mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska – Turcja można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, w którym dostępne są wybrane spotkania siatkarskie na żywo.
Spotkanie rozpocznie się w czwartek 25 czerwca o godzinie 20:00. Mecz zostanie rozegrany w Gliwicach i będzie drugim występem Biało-Czerwonych podczas domowego turnieju Ligi Narodów.
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Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Turcja.
Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Turcja dzisiaj?
Mecz Polska – Turcja w Lidze Narodów siatkarzy pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Od godziny 20:00 transmisja będzie dostępna także w Polsacie.
Spotkanie będzie można oglądać również online w Polsat Box Go oraz w STS TV. Przedmeczowe studio rozpocznie się przed pierwszym gwizdkiem.
Kiedy mecz siatkarzy Polska – Turcja?
Mecz Polska – Turcja odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Będzie to drugi mecz reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach.
Mecz Polska – Turcja w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w czwartek 25 czerwca 2026 roku o godzinie 20:00.
Mecz Polska – Turcja można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go i STS TV.