Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Belgia (24.06.2026)

18:08, 24. czerwca 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Polska rozpoczyna turniej Ligi Narodów siatkarzy w Gliwicach. Rywalem Biało-Czerwonych będzie Belgia. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Polska - Belgia na żywo w TV i online.

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Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska – Belgia można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, w którym dostępne są wybrane spotkania siatkarskie na żywo.

Spotkanie rozpocznie się w środę 24 czerwca o godzinie 19:45. Mecz zostanie rozegrany w Gliwicach, gdzie Biało-Czerwoni rozpoczną drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów.

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Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

  1. Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
  2. Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
  3. Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Belgia.

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Belgia dzisiaj?

Mecz Polska – Belgia w Lidze Narodów siatkarzy pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Od godziny 20:00 transmisja będzie dostępna także w Polsacie.

Spotkanie będzie można oglądać również online w Polsat Box Go oraz w STS TV. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Belgia?

Mecz Polska – Belgia odbędzie się w środę 24 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:45. Będzie to pierwszy mecz Biało-Czerwonych podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.

Mecz siatkówki dziś: godzina?

Mecz Polska – Belgia w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w środę 24 czerwca 2026 roku o godzinie 19:45.

Gdzie oglądać mecz siatkówki Polska – Belgia?

Mecz Polska – Belgia można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go i STS TV.