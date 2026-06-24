Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Belgia (24.06.2026)

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Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo
Dzisiejszy mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska – Belgia można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, w którym dostępne są wybrane spotkania siatkarskie na żywo.
Spotkanie rozpocznie się w środę 24 czerwca o godzinie 19:45. Mecz zostanie rozegrany w Gliwicach, gdzie Biało-Czerwoni rozpoczną drugi turniej tegorocznej Ligi Narodów.
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Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Belgia.
Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Belgia dzisiaj?
Mecz Polska – Belgia w Lidze Narodów siatkarzy pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Od godziny 20:00 transmisja będzie dostępna także w Polsacie.
Spotkanie będzie można oglądać również online w Polsat Box Go oraz w STS TV. Przedmeczowe studio rozpocznie się o godzinie 19:00.
Kiedy mecz siatkarzy Polska – Belgia?
Mecz Polska – Belgia odbędzie się w środę 24 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:45. Będzie to pierwszy mecz Biało-Czerwonych podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach.
Mecz Polska – Belgia w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w środę 24 czerwca 2026 roku o godzinie 19:45.
Mecz Polska – Belgia można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go i STS TV.