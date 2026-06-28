Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Argentyna (28.06.2026)

Mecz Polska – Argentyna dzisiaj na żywo. Sprawdź, o której godzinie grają siatkarze i gdzie oglądać transmisję TV oraz online. Polsat, Polsat Sport i STS TV.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Nikola Grbić

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Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo

Dzisiejszy mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska – Argentyna można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, w którym dostępne są wybrane spotkania siatkarskie na żywo.

Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 20:00. Mecz zostanie rozegrany w Gliwicach i będzie ostatnim występem Biało-Czerwonych podczas domowego turnieju Ligi Narodów.

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Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?

Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL, Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł, Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Argentyna.

Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Argentyna dzisiaj?

Mecz Polska – Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna także na antenie Polsatu.

Spotkanie będzie można oglądać również online w Polsat Box Go oraz w STS TV. Początek transmisji zaplanowano przed pierwszym gwizdkiem, a mecz rozpocznie się o godzinie 20:00.

Kiedy mecz siatkarzy Polska – Argentyna?

Mecz Polska – Argentyna odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Będzie to ostatni występ reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach.

Mecz siatkówki dziś: godzina? Mecz Polska – Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2026 roku o godzinie 20:00. Gdzie oglądać mecz siatkówki Polska – Argentyna? Mecz Polska – Argentyna można oglądać w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go i STS TV.

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