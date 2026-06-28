Mecz siatkówki mężczyzn dzisiaj na żywo transmisja. Polska – Argentyna (28.06.2026)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz siatkówki na żywo dziś – online za darmo
Dzisiejszy mecz Ligi Narodów siatkarzy Polska – Argentyna można obejrzeć na żywo w internecie. Darmową transmisję online udostępnia serwis STS TV, w którym dostępne są wybrane spotkania siatkarskie na żywo.
Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 28 czerwca o godzinie 20:00. Mecz zostanie rozegrany w Gliwicach i będzie ostatnim występem Biało-Czerwonych podczas domowego turnieju Ligi Narodów.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak oglądać mecz siatkówki dziś za darmo w STS TV?
- Zarejestruj się u bukmachera STS z kodem GOAL,
- Postaw dowolny zakład za stawkę minimalną 2 zł,
- Przejdź do sekcji zakładów live i włącz transmisję meczu Polska – Argentyna.
Gdzie obejrzeć mecz siatkówki mężczyzn Polska – Argentyna dzisiaj?
Mecz Polska – Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy pokażą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja będzie dostępna także na antenie Polsatu.
Spotkanie będzie można oglądać również online w Polsat Box Go oraz w STS TV. Początek transmisji zaplanowano przed pierwszym gwizdkiem, a mecz rozpocznie się o godzinie 20:00.
Kiedy mecz siatkarzy Polska – Argentyna?
Mecz Polska – Argentyna odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Będzie to ostatni występ reprezentacji Polski podczas turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gliwicach.
Mecz Polska – Argentyna w Lidze Narodów siatkarzy odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2026 roku o godzinie 20:00.
Mecz Polska – Argentyna można oglądać w telewizji na kanałach Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Extra 2. Transmisja online będzie dostępna w Polsat Box Go i STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.