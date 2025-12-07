Real Madryt podejmie na własnym stadionie Celtę Vigo w ciekawie zapowiadającym się meczu 15. kolejki La Ligi. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie w TV oraz online.

Real Madryt – Celta Vigo: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Real Madryt – Celta Vigo w ramach 15. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy możesz obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja dostępna u bukmachera STS po dokonaniu szybkiej rejestracji i następnie postawieniu dowolnego zakładu za 2 złote.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Real – Celta:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Następnie postaw dowolny zakład za minimum 2 złote, Wejdź w zakładkę „zakłady live” i wybierz transmisję Real – Celta.

Po wykonaniu tych kroków transmisja uruchomi się automatycznie. Mecz obejrzysz bez żadnych opłat na komputerze, telefonie lub tablecie. Co ważne, dostęp odblokujesz w kilka minut – nawet jeśli spotkanie już trwa. Wystarczy spełnić kilka powyższych warunków.

Voucher do CANAL+ online od STS

Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, możesz dodatkowo odebrać voucher do CANAL+ online. W ten sposób uzyskać dostęp do usługi na trzy miesiące. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Real Madryt – Celta Vigo: gdzie obejrzeć?

Mecz Real Madryt – Celta Vigo odbędzie się w niedzielę, 7 grudnia 2025 roku o godzinie 21:00. Interesujące spotkanie 15. kolejki La Ligi pokaże w telewizji stacja CANAL+ Sport. Na tym kanale dzisiejsze zawody skomentują Adam Marchliński oraz Leszek Orłowski.

Real Madryt – Celta Vigo: stream online

Transmisję online z potyczki w ramach 15. serii gier ligi hiszpańskiej obejrzysz na platformie streamingowej CANAL+ online. Natomiast darmowy dostęp zapewnia STS TV – należy zarejestrować się u bukmachera z kodem GOAL i postawić zakład za minimum 2 zł.

