Mecz Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Gdzie oglądać Majchrzak – Tabilo? (30.06.2026)

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Kiedy gra Majchrzak? O której?
Najbliższy mecz Kamila Majchrzaka odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Polak w 1. rundzie Wimbledonu zmierzy się z Alejandro Tabilo. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.
Majchrzak przystępuje do londyńskiego turnieju po bardzo udanym okresie. W połowie czerwca triumfował w zawodach w holenderskim S-Hertogenbosch, gdzie pokonał kilku wyżej notowanych rywali. Dzięki temu awansował na najwyższe w karierze 46. miejsce w rankingu ATP.
Rywalem Polaka będzie Alejandro Tabilo, zajmujący 33. pozycję w światowym zestawieniu. Chilijczyk ma korzystny bilans bezpośrednich meczów z Majchrzakiem, bo pokonał go zarówno podczas tegorocznego Roland Garros, jak i cztery lata temu na US Open.
Dla Majchrzaka będzie to więc okazja do rewanżu. Polak udowodnił w ostatnich tygodniach, że potrafi wygrywać z mocnymi przeciwnikami, a Wimbledon dobrze mu się kojarzy. W poprzednim sezonie właśnie w Londynie osiągnął swój najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych, docierając do czwartej rundy.
Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Kamil Majchrzak – Alejandro Tabilo można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
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Mecz Majchrzaka dzisiaj: gdzie oglądać?
Transmisja telewizyjna z meczu Majchrzak – Tabilo będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.
Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można obejrzeć online w serwisie Polsat Box Go. Transmisja internetowa ma być dostępna również na Polsatsport.pl, a alternatywnie mecz będzie można śledzić w STS TV.
Zwycięzca pojedynku Kamil Majchrzak – Alejandro Tabilo awansuje do drugiej rundy Wimbledonu. Tam zmierzy się z Mattią Belluccim albo Zacharym Svajdą.
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