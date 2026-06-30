Mecz Majchrzaka dzisiaj transmisja na żywo. Gdzie oglądać Majchrzak – Tabilo? (30.06.2026)

Kamil Majchrzak zagra z Alejandro Tabilo w 1. rundzie Wimbledonu. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w TV i online oraz o której początek.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

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Kiedy gra Majchrzak? O której?

Najbliższy mecz Kamila Majchrzaka odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Polak w 1. rundzie Wimbledonu zmierzy się z Alejandro Tabilo. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.

Majchrzak przystępuje do londyńskiego turnieju po bardzo udanym okresie. W połowie czerwca triumfował w zawodach w holenderskim S-Hertogenbosch, gdzie pokonał kilku wyżej notowanych rywali. Dzięki temu awansował na najwyższe w karierze 46. miejsce w rankingu ATP.

Rywalem Polaka będzie Alejandro Tabilo, zajmujący 33. pozycję w światowym zestawieniu. Chilijczyk ma korzystny bilans bezpośrednich meczów z Majchrzakiem, bo pokonał go zarówno podczas tegorocznego Roland Garros, jak i cztery lata temu na US Open.

Dla Majchrzaka będzie to więc okazja do rewanżu. Polak udowodnił w ostatnich tygodniach, że potrafi wygrywać z mocnymi przeciwnikami, a Wimbledon dobrze mu się kojarzy. W poprzednim sezonie właśnie w Londynie osiągnął swój najlepszy wynik w turniejach wielkoszlemowych, docierając do czwartej rundy.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Kamil Majchrzak – Alejandro Tabilo można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Majchrzaka dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Majchrzak – Tabilo będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 2.

Mecz Majchrzaka dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można obejrzeć online w serwisie Polsat Box Go. Transmisja internetowa ma być dostępna również na Polsatsport.pl, a alternatywnie mecz będzie można śledzić w STS TV.

Zwycięzca pojedynku Kamil Majchrzak – Alejandro Tabilo awansuje do drugiej rundy Wimbledonu. Tam zmierzy się z Mattią Belluccim albo Zacharym Svajdą.

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