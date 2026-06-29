Mecz Linette dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Linette? (29.06.2026)

Mecz Linette dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Magda Linette z Mirrą Andriejewą i gdzie oglądać transmisję TV oraz online.

Cal Sport Media/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

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Kiedy gra Linette? O której?

Najbliższy mecz Magdy Linette zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Mirrą Andriejewą w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:30. Pamiętajmy, że godzina może ulec zmianie w zależności od poprzednich meczów na danym korcie.

Linette trafiła na jedną z najmocniejszych rywalek już na starcie turnieju. Mirra Andriejewa ma za sobą znakomity okres, zwieńczony triumfem w Roland Garros, choć jej pierwszy występ na trawie po paryskim sukcesie zakończył się porażką.

Polka w tym sezonie potrafiła sprawiać duże niespodzianki, między innymi pokonując Igę Świątek w Miami i Jelenę Ostapenko na Roland Garros. Na trawie również ma argumenty, bo niedawno dotarła do półfinału w Rosmalen, dlatego spotkanie z Andriejewą może być ciekawsze, niż wskazywałby ranking.

Mecz Linette dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Magda Linette – Mirra Andriejewa można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Linette dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Linette – Andriejewa będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Linette dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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