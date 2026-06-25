Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Kawa? (25.06.2026)

Katarzyna Kawa jest o krok od awansu do głównej drabinki Wimbledonu 2026. W decydującej rundzie kwalifikacji Polka zmierzy się z Amerykanką Kaylą Day. Sprawdź, kiedy i o której godzinie odbędzie się mecz oraz gdzie oglądać transmisję.

Mariano Garcia / Alamy Na zdjęciu: Katarzyna Kawa

Kiedy gra Katarzyna Kawa?

Najbliższy mecz Katarzyny Kawy zostanie rozegrany w czwartek 25 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Kaylą Day w decydującej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.

Kawa jest o krok od awansu do głównej drabinki londyńskiego Wielkiego Szlema. W kwalifikacjach pokonała już Susan Bandecchi oraz Lucrezię Stefanini, potwierdzając bardzo dobrą formę. Polka będzie teraz walczyć o drugi w karierze występ w głównym turnieju Wimbledonu.

Kayla Day również ma szansę wywalczyć awans do głównej drabinki. Amerykanka w poprzedniej rundzie wyeliminowała Erikę Andriejewą i zapowiada się wymagające spotkanie, którego stawką będzie miejsce w turnieju głównym.

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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Katarzyna Kawa – Kayla Day można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Katarzyna Kawa – Kayla Day nie będzie dostępna. Spotkanie nie znalazło się w programie żadnej stacji TV.

Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać wyłącznie online. Transmisję na żywo udostępni STS TV. Mecz dostępny będzie na komputerach, smartfonach i tabletach.

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