Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Kawa? (24.06.2026)

Katarzyna Kawa walczy o awans do finałowej rundy kwalifikacji Wimbledonu. Polka zmierzy się z Lucrezią Stefanini. Sprawdź, kiedy gra Kawa oraz gdzie oglądać transmisję na żywo.

Mariano Garcia / Alamy Na zdjęciu: Katarzyna Kawa

Kiedy gra Katarzyna Kawa?

Najbliższy mecz Katarzyny Kawy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Lucrezią Stefanini w półfinale kwalifikacji do Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:30.

Kawa jest w bardzo dobrej formie. Niedawno triumfowała w turnieju WTA 125 w Modenie, a w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu pewnie pokonała Susan Bandecchi 6:1, 6:3. Polka ma już doświadczenie z główną drabinką londyńskiego Wielkiego Szlema, w której wystąpiła w 2022 roku.

Lucrezia Stefanini również ma apetyt na awans do głównej części turnieju. Włoszka wygrała jedyny dotychczasowy pojedynek z Kawą, który odbył się w 2023 roku w Monastyrze. Tym razem Polka będzie miała okazję do rewanżu i wykonania kolejnego kroku w kierunku Wimbledonu.

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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Katarzyna Kawa – Lucrezia Stefanini można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Katarzyna Kawa – Lucrezia Stefanini nie będzie dostępna. Spotkanie nie znalazło się w programie żadnej stacji TV.

Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać wyłącznie online. Transmisję na żywo udostępni STS TV. Mecz dostępny będzie na komputerach, smartfonach i tabletach.

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