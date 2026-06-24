Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Kawa? (24.06.2026)

Kiedy gra Katarzyna Kawa?
Najbliższy mecz Katarzyny Kawy zostanie rozegrany w środę 24 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Lucrezią Stefanini w półfinale kwalifikacji do Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 13:30.
Kawa jest w bardzo dobrej formie. Niedawno triumfowała w turnieju WTA 125 w Modenie, a w pierwszej rundzie kwalifikacji do Wimbledonu pewnie pokonała Susan Bandecchi 6:1, 6:3. Polka ma już doświadczenie z główną drabinką londyńskiego Wielkiego Szlema, w której wystąpiła w 2022 roku.
Lucrezia Stefanini również ma apetyt na awans do głównej części turnieju. Włoszka wygrała jedyny dotychczasowy pojedynek z Kawą, który odbył się w 2023 roku w Monastyrze. Tym razem Polka będzie miała okazję do rewanżu i wykonania kolejnego kroku w kierunku Wimbledonu.
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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Katarzyna Kawa – Lucrezia Stefanini można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
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Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja w TV
Transmisja telewizyjna z meczu Katarzyna Kawa – Lucrezia Stefanini nie będzie dostępna. Spotkanie nie znalazło się w programie żadnej stacji TV.
Mecz Katarzyny Kawy dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać wyłącznie online. Transmisję na żywo udostępni STS TV. Mecz dostępny będzie na komputerach, smartfonach i tabletach.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
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