Inter i Lazio musieli ustalić nowe zasady ws. hitowego transferu

Lazio napotkało niespodziewany problem przy transferze Davide Frattesiego z Interu. Gianluca Di Marzio informuje, że konieczna była zmiana warunków niemal gotowej już operacji.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Lazio zmienia warunki transferu Frattesiego

Lazio było już w pełni dogadane z Interem, a kluby rozpoczęły wymianę dokumentów. Pierwotne warunki zakładały milion euro za wypożyczenie oraz prawo wykupu za 14 milionów. Mogło ono zmienić się w obowiązek zależny od liczby występów pomocnika i miejsca Rzymian w tabeli. Inter miał także zachować 50 procent kwoty z przyszłej sprzedaży zawodnika.

Finalizacja została jednak niespodziewanie zatrzymana. Według Gianluki Di Marzio władze ligi poinformowały, że transfer w takiej formie nie może zostać zaakceptowany ze względu na sytuację finansową Lazio. Nie oznaczało to zerwania rozmów pomiędzy klubami. Obie strony rozpoczęły pracę nad zmianą konstrukcji całej transakcji.

Nowe rozwiązanie ma zakładać aż pięć milionów euro za samo wypożyczenie. Prawo wykupu zostało natomiast obniżone do 10 milionów euro plus bonusy. Inter nadal ma otrzymać 50 procent z ewentualnej przyszłej sprzedaży Frattesiego. Zmiana sposobu rozłożenia płatności ma pozwolić na przeprowadzenie operacji. Kluby osiągnęły już w tej sprawie ustne porozumienie.

Frattesi czekał na zgodę umożliwiającą mu wyjazd do stolicy Włoch. Lazio pracowało nad rozwiązaniem problemu z jego rejestracją. Gdyby transfer ostatecznie upadł, alternatywą mógł ponownie zostać Fabio Miretti z Juventusu. Obecnie przeszkoda dotycząca Frattesiego wydaje się jednak przezwyciężona.

Cała sytuacja wpłynęła również na plany Interu. Nerazzurri liczą na odejście Frattesiego w kontekście swoich działań dotyczących Curtisa Jonesa z Liverpoolu. Dla Mediolańczyków ważna pozostaje także możliwa sprzedaż Luisa Henrique do Romy.