Como 1907 złożyło propozycję za napastnika Chelsea

Liam Delap może kontynuować swoją karierę we Włoszech. 23-letnim napastnikiem zainteresowało się bowiem Como 1907, które złożyło już pierwszą ofertę - podaje Fabrizio Romano.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Liam Delap

Liam Delap może dołączyć do Como 1907

Liam Delap nie ma większych szans na regularne występy w Chelsea, dlatego jego przeprowadzka jest bardzo prawdopodobna podczas aktualnego letniego okienka transferowego. Do tej pory 23-letni napastnik był łączony głównie z angielskimi klubami, ale ostatecznie może obrać kierunek na Włochy.

Jak dowiedział się Fabrizio Romano, chrapkę na sprowadzenie Delapa ma bowiem Como 1907. Włodarze ze Stadio Giuseppe Sinigaglia podobno złożyli już pierwszą ofertę za młodego snajpera. Nie znamy jednak szczegółów tej propozycji, więc w grę może wchodzić zarówno transfer definitywny, jak i wypożyczenie.

Delap, którego sprowadzenie sondują także Everton, Leeds United oraz Newcastle United, reprezentuje drużynę The Blues od czerwca 2025 roku, gdy przeniósł się na Stamford Bridge za 35,5 miliona euro z Ipswich Town. W poprzednim sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość wynosi 28 milionów euro, a kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2031 roku.