Sprawdź, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Huberta Hurkacza z Valentinem Vacherotem. Transmisja na żywo jest dostępna online i w TV. Gdzie oglądać za darmo?

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Hubert Hurkacz

Hurkacz – Vacherot, o której dzisiaj mecz?

Hubert Hurkacz kontynuuje rywalizację w turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo. W 1/8 finału jego rywalem będzie reprezentant gospodarzy – Valentin Vacherot.

Mecz Hurkacz – Vacherot odbędzie się w czwartek (9 kwietnia) około godziny 15:30. Warto jednak pamiętać, że godzina rozpoczęcia może się jeszcze zmienić w zależności od przebiegu wcześniejszych spotkań na korcie.

Polak niespodziewanie wrócił do dobrej dyspozycji w Monte Carlo i zameldował się w 1/8 finału, choć jeszcze niedawno zmagał się z serią porażek i problemami zdrowotnymi. Z kolei Vacherot jest jedną z największych rewelacji turnieju – gra przed własną publicznością i prezentuje bardzo solidny tenis, co sprawia, że zapowiada się wyrównane spotkanie.

Hurkacz – Vacherot, transmisja na żywo za darmo

Dzisiejszy mecz Hurkacza można obejrzeć za darmo w internecie na platformie STS TV.

Hurkacz – Vacherot, gdzie oglądać?

Spotkanie Huberta Hurkacza z Valentinem Vacherotem będzie transmitowane również w telewizji. Mecz pokażą kanały Polsat Sport 2 oraz Polsat Sport Premium 1. Transmisja online dostępna będzie natomiast w usłudze Polsat Box Go.

Zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek – Vacherot jest w świetnej formie i wygrał większość ostatnich spotkań na poziomie Masters, natomiast Hurkacz ma doświadczenie i już wielokrotnie dochodził do tego etapu w Monte Carlo. Możliwe są wyrównane sety, a nawet tie-breaki.

