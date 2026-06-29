Mecz Fręch dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Fręch? (29.06.2026)

Mecz Fręch dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Magdalena Fręch z Anną Kalinską i gdzie oglądać transmisję TV oraz online.

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy gra Fręch? O której?

Najbliższy mecz Magdaleny Fręch zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Anną Kalinską w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 17:00, choć czas rozpoczęcia jest uzależniony od tego, czy poprzednie mecze na danym korcie zakończą się zgodnie z planem.

Fręch przystępuje do turnieju po trudniejszym okresie, w którym miała problem z regularnym wygrywaniem meczów. Wimbledon będzie dla niej szansą na przełamanie i poprawę bilansu na trawie, zwłaszcza że w przeszłości potrafiła już dobrze prezentować się na tej nawierzchni.

Anna Kalinska również nie zachwyciła w turniejach przygotowawczych, ale w tym sezonie potrafiła osiągać wartościowe wyniki w dużych imprezach. Rosjanka jest wyżej notowana, jednak Fręch prowadzi w bilansie bezpośrednich spotkań, co może dodać jej pewności przed pierwszą rundą.

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Magdalena Fręch – Anna Kalinska można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja telewizyjna z meczu Fręch – Kalinska będzie dostępna na kanale Polsat Sport 3.

Mecz Fręch dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.