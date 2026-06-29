Mecz Chwalińskiej dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Chwalińska? (29.06.2026)

Mecz Chwalińskiej dzisiaj na żywo. Sprawdź, kiedy gra Maja Chwalińska z Mananchayą Sawangkaew i gdzie oglądać transmisję.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Maja Chwalińska

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Kiedy gra Chwalińska? O której?

Najbliższy mecz Mai Chwalińskiej zostanie rozegrany w poniedziałek 29 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Mananchayą Sawangkaew w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12:00.

Chwalińska przystępuje do Wimbledonu po przełomowym występie w Paryżu, gdzie jako kwalifikantka dotarła aż do finału Roland Garros. Ten wynik całkowicie odmienił jej sytuację rankingową i sprawił, że Polka błyskawicznie awansowała do szerokiej światowej czołówki.

Rywalką Chwalińskiej będzie Mananchaya Sawangkaew, która do głównej drabinki przebiła się przez kwalifikacje. Tajka ma za sobą intensywne tygodnie na trawie, ale dla obu zawodniczek będzie to bardzo ważny sprawdzian na specyficznej nawierzchni.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Maja Chwalińska – Mananchaya Sawangkaew można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Chwalińskiej dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Chwalińska – Sawangkaew będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Chwalińskiej dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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