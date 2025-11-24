Manchester United – Everton, gdzie oglądać?
Zmagania w 12. kolejce Premier League zakończą się w popularnym Teatrze Marzeń, czyli na Old Trafford. To tam o ligowe punkty zagrają Manchester United i Everton. Czerwone Diabły mają przed własną publicznością serię czterech kolejnych zwycięstw. To okoliczności, które nie sprzyjają zespołowi gości i tak będącemu w trudnej pozycji z racji na mniejszą jakość piłkarską. Czy dysproporcja możliwości będzie widoczna w poniedziałkowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester United – Everton, transmisja w TV
Spotkanie Manchester United – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Manchester United – Everton, transmisja online
Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Evertonu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester United – Everton, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru United 89%
- Remis 0%
- Wygrana Evertonu 11%
9+ Votes
Manchester United – Everton, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Potencjalne zwycięstwo Manchesteru United jest wysoce możliwe, stąd współczynnik rzędu 1.78. Everton ma mniejsze szanse na wywiezienie z Old Trafford pełnej puli punktów, co obrazować na kurs 4.50. Z kolei remis można zagrać po kursie 3.75.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Manchester United – Everton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (24 listopada) o godzinie 21:00.
