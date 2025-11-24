Manchester United - Everton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (24 listopada) mecz 12. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Manchester United – Everton, gdzie oglądać?

Zmagania w 12. kolejce Premier League zakończą się w popularnym Teatrze Marzeń, czyli na Old Trafford. To tam o ligowe punkty zagrają Manchester United i Everton. Czerwone Diabły mają przed własną publicznością serię czterech kolejnych zwycięstw. To okoliczności, które nie sprzyjają zespołowi gości i tak będącemu w trudnej pozycji z racji na mniejszą jakość piłkarską. Czy dysproporcja możliwości będzie widoczna w poniedziałkowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – Everton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Manchester United – Everton, transmisja online

Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Evertonu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Everton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Evertonu Wygrana Manchesteru United 89%

Remis 0%

Wygrana Evertonu 11% 9+ Votes

Manchester United – Everton, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Potencjalne zwycięstwo Manchesteru United jest wysoce możliwe, stąd współczynnik rzędu 1.78. Everton ma mniejsze szanse na wywiezienie z Old Trafford pełnej puli punktów, co obrazować na kurs 4.50. Z kolei remis można zagrać po kursie 3.75.

Manchester United Everton 1.90 3.85 4.20 Odds are subject to change. Last updated 24 listopada 2025 18:25

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.