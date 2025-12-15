Manchester United - Bournemouth: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na poniedziałek (15 grudnia) mecz 16. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bryan Mbeumo

Manchester United – Bournemouth, gdzie oglądać?

Na zakończenie 16. kolejki Premier League zobaczymy spotkanie na Old Trafford, gdzie Manchester United spróbuje pokonać Bournemouth. Gospodarze to wyraźny faworyt aczkolwiek dystans między tymi drużynami to ledwie pięć punktów. Mimo tego gościom trudno będzie o niespodziankę. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester United – Bournemouth, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Bournemouth obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.

Manchester United – Bournemouth, transmisja online

Mecz 16, kolejki Premier League z udziałem Manchester United i Bournemouth będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Manchester United poradzi sobie w poniedziałkowym meczu. Współczynnik na ich wygraną to 1.82, przy kursie 4.00 na zwycięstwo Bournemouth. Niemal identycznie wygląda kurs na podział punktów (4.10.)

Manchester United Bournemouth 1.82 4.20 4.00 Odds are subject to change. Last updated 15 grudnia 2025 14:04

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Bournemouth? Starcie Manchester United – Bournemouth będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Bournemouth? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (15 grudnia) o godzinie 21:00.

