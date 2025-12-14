Manchester United – AFC Bournemouth: typy, kursy, zapowiedź (15.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Leny Yoro

Manchester United – Bournemouth: typy bukmacherskie

Ostatnim meczem w 16. kolejce angielskiej Premier League będzie pojedynek Manchester United – Bournemouth. Spotkanie odbędzie się na Old Trafford, gdzie gospodarze tracili punkty w dwóch ostatnich meczach. Z kolei zespół gości wygrał w delegacji zaledwie jeden mecz w tym sezonie. To pozwala sympatykom Czerwonych Diabłów liczyć, że ich ulubiony zespół nie tylko utrzyma się w ligowej czołówce, ale może i nawet awansuje w tabeli. Mój typ: wygrana Manchesteru United.

Manchester United – Bournemouth: ostatnie wyniki

Zawodnicy Manchesteru United rozegrali od października dziewięć meczów. Uwagę zwraca tylko jedna porażka Czerwonych Diabłów. Miała ona miejsce u siebie z Evertonem (0:1). Wynik ten nie powinien rzutować na ogólny, przyzwoity bilans 5-3-1 w wykonaniu piłkarzy Rubena Amorima. Taka postawa doprowadziła Manchester United do ścisłej ligowej czołówki.

Pięć meczów na dystansie całego dotychczasowego sezonu Premier League wygrało z kolei Bournemouth. Andoni Iraola po raz ostatni mógł celebrować komplet punktów z zespołem 26 października, kiedy to jego podopieczni rozprawili się na własnym obiekcie z Nottingham Forest, pokonując je 2:0.

Manchester United – Bournemouth: historia

Bournemouth w poprzednim sezonie otarło się o komplet sześciu punktów w dwumeczu z Manchesterem United. Najbardziej w pamięć mogła jednostronna potyczka na Old Trafford, w której gospodarze nie potrafili przeciwstawić się świetnie dysponowanej drużynie gości. Skutkowało to przegraną Czerwonych Diabłów stosunkiem bramkowym 0:3. W rewanżu ekipa z Manchesteru uniknęła porażki dopiero po golu w szóstej minucie doliczonego czasu gry (1:1).

Manchester United – Bournemouth: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przewidują, że Manchester United poradzi sobie z presją faworyta i zdoła pokonać niżej notowanego przeciwnika. Takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 1.85. Jeżeli sądzisz, że Bournemouth zdobędzie komplet punktów na Old Trafford, kurs na taki scenariusz wynosi 3.80. Podobnie wygląda to w przypadku remisu (przedział 3.75-4.00).

Manchester United – Bournemouth: kto wygra?

Manchester United – Bournemouth: przewidywane składy

Manchester United – Bournemouth: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Bournemouth odbędzie się w poniedziałek (15 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

