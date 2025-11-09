Manchester City – Liverpool, gdzie oglądać?
W 11. kolejce Premier League dostaliśmy możliwe najlepszy mecz na zakończenie ligowego grania przed listopadową przerwą reprezentacyjną. Na Etihad Stadium wybiegną zespoły, które w ostatnich latach tytuł mistrza Anglii rozdzielały między sobą. Drugi w tabeli Manchester City gościć będzie plasujący się na trzecim stopniu podium Liverpool. Obie ekipy czują niedosyt związany z brakiem zasiadania na fotelu lidera rozgrywek. Ponadto chcą one udowodnić swoją wyższość w tej prestiżowej rywalizacji. Emocji nie powinno zabraknąć. Sprawdź gdzie i kiedy oglądać ten mecz.
Manchester City – Liverpool, transmisja w TV
Hitowe spotkanie Manchester City – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Rywalizację angielskich potęg prosto z Etihad Stadium skomentuje duet Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Manchester City – Liverpool, transmisja online
Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Liverpool, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 14%
- Remis 14%
- Wygrana Liverpoolu 71%
7+ Votes
Manchester City – Liverpool, kursy bukmacherskie
W ligowej tabeli wyżej znajdziemy Manchester City, który w niedzielę będzie dodatkowo dysponował atutem własnego boiska. To sprawia, że zdaniem bukmacherów po trzy punkty w Manchesterze sięgnie zespół gospodarzy. Współczynnik na takie zdarzenie to 1.90. Jeżeli uważasz, że Liverpool skutecznie przeciwstawi się faworytowi, kurs na to wynosi 3.75. Opcja pośrednia w postaci remisu wiąże się z kursem 3.90 za każdą postawioną złotówkę.
Starcie Manchester City – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (9 listopada) o godzinie 17:30.
