Manchester City - Leeds United transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (29 listopada) mecz 13. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Leeds United, gdzie oglądać?

Na pierwsze mecze 13. kolejki Premier League przyjdzie nam czekać do godziny 16:00 w sobotę. Wtedy na Etihad Stadium wyjdą piłkarze reprezentujący Manchester City i Leeds United. Obie drużyny chcą przerwać serię porażek, więc o boiskową determinację możemy być spokojni. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Zobacz zapowiedź meczu Manchester City – Leeds United

Manchester City – Leeds United, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Leeds United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Manchester City – Leeds United, transmisja online

Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Leeds United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Leeds United, kto wygra?

Manchester City – Leeds United, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Manchester City powinien bez większego problemu pokonać beniaminka. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi 1.24. Z kolei kurs na wygraną Leeds United wynosi 12.5. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, kurs na to zdarzenie to 6.70.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Leeds United? Starcie Manchester City – Leeds United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Leeds United? Mecz odbędzie się już w sobotę (29 listopada) o godzinie 16:00.

