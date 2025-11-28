Manchester City – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

15:20, 28. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Manchester City - Leeds United: typy i kursy na mecz 13. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Ryan Cherki
PressFocus

Manchester City – Leeds United: typy bukmacherskie

W 13. serii gier Premier League pierwsze mecze zaplanowano dopiero na godzinę 16:00 w sobotę. To wtedy na boisko wybiegną pretendent do tytułu mistrzowskiego i kandydat do spadku z ligi. Manchester City podejmie Leeds United na Etihad Stadium. Gospodarze mają w zwyczaju u siebie zdobywać wiele bramek. Z kolei przyjezdni mają na wyjazdach mocno nieszczelną defensywę. To może być widoczne podczas meczu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,53
Powyżej 2‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z 27.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Manchester City – Leeds United: ostatnie wyniki

Przerwa reprezentacyjna na różny wpływ na drużyny pełne piłkarzy, którzy udają się w różne zakątki świata, aby reprezentować swój kraj. W przypadku Manchesteru City tym razem powrót do klubu okazał się trudny. Pep Guardiola i spółka przegrali dwa mecze z rzędu i to będąc faworytem w obu przypadkach. Sposób na zespół hiszpańskiego szkoleniowca znalazło najpierw Newcastle United (1:2), a następnie Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów (0:2).

Do porażek zdążyli już przyzwyczaić się sympatycy Leeds United. Beniaminek po raz ostatni ze zwycięstwa cieszył się 24 października, kiedy to udało się pokonać u siebie West Ham United 2:1. W trzech kolejnych potyczkach nie udało się zdobyć choćby punktu, co może budzić rozczarowanie wśród kibiców. Leeds przegrało 1:3 z Nottingham Forest, czyli z przeciwnikiem, który także może walczyć o utrzymanie ligowego bytu.

Manchester City – Leeds United: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2022/2023, kiedy to Manchester City dwukrotnie poradził sobie z Leeds United, pokonując je u siebie 2:1 i 3:1 w delegacji. Nie były to jednak tak jednostronne konfrontacje jak te z jeszcze wcześniejszej kampanii, kiedy to popularni Obywatele rozbili Leeds w dwumeczu 11:00.

Manchester City – Leeds United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.25. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Leeds to nawet 11.50. Kurs na remis to między 5.90 a 6.50.

Manchester City
Remis
Leeds
1.26
6.10
11.5
1.24
6.60
10.0
1.24
5.90
10.5
1.20
6.00
10.8
1.26
6.60
11.5
Odds are subject to change. Last updated 28 listopada 2025 13:45

Manchester City – Leeds United: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Leeds United
  • Wygrana Manchesteru City
  • Remis
  • Wygrana Leeds United

0 Votes

Manchester City – Leeds United: przewidywane składy

Manchester City – Leeds United: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Leeds United odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

