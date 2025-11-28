Manchester City – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Manchester City – Leeds United: typy bukmacherskie
W 13. serii gier Premier League pierwsze mecze zaplanowano dopiero na godzinę 16:00 w sobotę. To wtedy na boisko wybiegną pretendent do tytułu mistrzowskiego i kandydat do spadku z ligi. Manchester City podejmie Leeds United na Etihad Stadium. Gospodarze mają w zwyczaju u siebie zdobywać wiele bramek. Z kolei przyjezdni mają na wyjazdach mocno nieszczelną defensywę. To może być widoczne podczas meczu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.
Manchester City – Leeds United: ostatnie wyniki
Przerwa reprezentacyjna na różny wpływ na drużyny pełne piłkarzy, którzy udają się w różne zakątki świata, aby reprezentować swój kraj. W przypadku Manchesteru City tym razem powrót do klubu okazał się trudny. Pep Guardiola i spółka przegrali dwa mecze z rzędu i to będąc faworytem w obu przypadkach. Sposób na zespół hiszpańskiego szkoleniowca znalazło najpierw Newcastle United (1:2), a następnie Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów (0:2).
- Sprawdź: tabela Premier League
Do porażek zdążyli już przyzwyczaić się sympatycy Leeds United. Beniaminek po raz ostatni ze zwycięstwa cieszył się 24 października, kiedy to udało się pokonać u siebie West Ham United 2:1. W trzech kolejnych potyczkach nie udało się zdobyć choćby punktu, co może budzić rozczarowanie wśród kibiców. Leeds przegrało 1:3 z Nottingham Forest, czyli z przeciwnikiem, który także może walczyć o utrzymanie ligowego bytu.
Manchester City – Leeds United: historia
Poprzednie konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2022/2023, kiedy to Manchester City dwukrotnie poradził sobie z Leeds United, pokonując je u siebie 2:1 i 3:1 w delegacji. Nie były to jednak tak jednostronne konfrontacje jak te z jeszcze wcześniejszej kampanii, kiedy to popularni Obywatele rozbili Leeds w dwumeczu 11:00.
Manchester City – Leeds United: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.25. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Leeds to nawet 11.50. Kurs na remis to między 5.90 a 6.50.
Manchester City – Leeds United: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Leeds United
0 Votes
Manchester City – Leeds United: przewidywane składy
|1James Trafford
|4Tijjani Reijnders
|5John Stones
|6Nathan Aké
|7Omar Marmoush
|21Rayan Ait Nouri
|26Savinho
|45Abdukodir Khusanov
|52Oscar Bobb
|7Daniel James
|9Dominic Calvert-Lewin
|10Joël Piroe
|15Jaka Bijol
|24James Justin
|26Karl Darlow
|29Wilfried Gnonto
Manchester City – Leeds United: transmisja meczu
Mecz Manchester City – Leeds United odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
