Manchester City – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

Ryan Cherki

Manchester City – Leeds United: typy bukmacherskie

W 13. serii gier Premier League pierwsze mecze zaplanowano dopiero na godzinę 16:00 w sobotę. To wtedy na boisko wybiegną pretendent do tytułu mistrzowskiego i kandydat do spadku z ligi. Manchester City podejmie Leeds United na Etihad Stadium. Gospodarze mają w zwyczaju u siebie zdobywać wiele bramek. Z kolei przyjezdni mają na wyjazdach mocno nieszczelną defensywę. To może być widoczne podczas meczu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Manchester City – Leeds United: ostatnie wyniki

Przerwa reprezentacyjna na różny wpływ na drużyny pełne piłkarzy, którzy udają się w różne zakątki świata, aby reprezentować swój kraj. W przypadku Manchesteru City tym razem powrót do klubu okazał się trudny. Pep Guardiola i spółka przegrali dwa mecze z rzędu i to będąc faworytem w obu przypadkach. Sposób na zespół hiszpańskiego szkoleniowca znalazło najpierw Newcastle United (1:2), a następnie Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów (0:2).

Do porażek zdążyli już przyzwyczaić się sympatycy Leeds United. Beniaminek po raz ostatni ze zwycięstwa cieszył się 24 października, kiedy to udało się pokonać u siebie West Ham United 2:1. W trzech kolejnych potyczkach nie udało się zdobyć choćby punktu, co może budzić rozczarowanie wśród kibiców. Leeds przegrało 1:3 z Nottingham Forest, czyli z przeciwnikiem, który także może walczyć o utrzymanie ligowego bytu.

Manchester City – Leeds United: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2022/2023, kiedy to Manchester City dwukrotnie poradził sobie z Leeds United, pokonując je u siebie 2:1 i 3:1 w delegacji. Nie były to jednak tak jednostronne konfrontacje jak te z jeszcze wcześniejszej kampanii, kiedy to popularni Obywatele rozbili Leeds w dwumeczu 11:00.

Manchester City – Leeds United: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Manchester City jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.25. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Leeds to nawet 11.50. Kurs na remis to między 5.90 a 6.50.

Manchester City – Leeds United: kto wygra?

Manchester City – Leeds United: przewidywane składy

Manchester City Pep Guardiola Leeds Daniel Farke Manchester City Pep Guardiola 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Donnarumma 27 Nunes 3 Dias 24 Gvardiol 33 O’Reilly 20 Silva 14 Gonzalez 47 Foden 10 Cherki 9 Haaland 11 Doku 19 Okafor 14 Nmecha 11 Aaronson 22 Tanaka 4 Ampadu 44 Gruev 3 Gudmundsson 5 Struijk 6 Rodon 2 Bogle 1 Perri 25 Donnarumma 27 Nunes 3 Dias 24 Gvardiol 33 O’Reilly 20 Silva 14 Gonzalez 47 Foden 10 Cherki 9 Haaland 11 Doku 19 Okafor 14 Nmecha 11 Aaronson 22 Tanaka 4 Ampadu 44 Gruev 3 Gudmundsson 5 Struijk 6 Rodon 2 Bogle 1 Perri 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Leeds Daniel Farke Rezerwowi 1 James Trafford 4 Tijjani Reijnders 5 John Stones 6 Nathan Aké 7 Omar Marmoush 21 Rayan Ait Nouri 26 Savinho 45 Abdukodir Khusanov 52 Oscar Bobb 7 Daniel James 9 Dominic Calvert-Lewin 10 Joël Piroe 15 Jaka Bijol 24 James Justin 26 Karl Darlow 29 Wilfried Gnonto

Manchester City – Leeds United: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Leeds United odbędzie się w sobotę (29 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

