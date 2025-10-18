Manchester City – Everton, gdzie oglądać?
W ramach 8. kolejki rozgrywek Premier League odbędzie się spotkanie Manchester City – Everton FC. Kibice na Etihad Stadium zapewne oczekiwać będą od drużyny gospodarzy przekonującego zwycięstwa. Przyjezdni z Liverpoolu po raz ostatni wygrali na tym obiekcie 15 lat temu, stąd przerwanie tej serii może być ponad ich siły. Gdzie oglądać to spotkanie?
Zobacz zapowiedź meczu Manchester City – Everton FC
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Everton, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak. Duet reporterów stworzą Marcin Rosłoń i Adam Szala.
Manchester City – Everton, transmisja online
Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Everton, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 100%
- Remis 0%
- Wygrana Evertonu 0%
3+ Votes
Manchester City – Everton, kursy bukmacherskie
Manchester City typowany jest przez bukmacherskich analityków na zdecydowanego faworyta tej potyczki. Potwierdza to współczynnik 1.48. Zwycięstwo Evertonu można natomiast zagrać po kursie 7.00. Potencjalny podział punktów w Manchesterze wyceniono kursem 4.55.
Starcie Manchester City – Everton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.