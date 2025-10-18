Manchester City - Everton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (18 października) mecz 8. kolejki Premier League.

Manchester City – Everton, gdzie oglądać?

W ramach 8. kolejki rozgrywek Premier League odbędzie się spotkanie Manchester City – Everton FC. Kibice na Etihad Stadium zapewne oczekiwać będą od drużyny gospodarzy przekonującego zwycięstwa. Przyjezdni z Liverpoolu po raz ostatni wygrali na tym obiekcie 15 lat temu, stąd przerwanie tej serii może być ponad ich siły. Gdzie oglądać to spotkanie?

Zobacz zapowiedź meczu Manchester City – Everton FC

Manchester City – Everton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Everton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Maciej Łuczak. Duet reporterów stworzą Marcin Rosłoń i Adam Szala.

Manchester City – Everton, transmisja online

Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Everton, kto wygra?

Manchester City – Everton, kursy bukmacherskie

Manchester City typowany jest przez bukmacherskich analityków na zdecydowanego faworyta tej potyczki. Potwierdza to współczynnik 1.48. Zwycięstwo Evertonu można natomiast zagrać po kursie 7.00. Potencjalny podział punktów w Manchesterze wyceniono kursem 4.55.

Manchester City Everton 1.47 4.65 7.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 14:22 .

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Everton? Starcie Manchester City – Everton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Everton? Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 16:00.

