Manchester City – Everton FC: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Manchester City – Everton: typy bukmacherskie

Mecz Manchester City – Everton w 8. kolejce Premier League ma szansę przyciągnąć rzeszę kibiców. Obie ekipy prezentują wysoki poziom sportowy, co powinno przełożyć się na atrakcyjne widowisko. Gospodarze przyzwyczaili już nas do obecności w czołówce ligi angielskiej. Z kolei goście mają za sobą kilka słabszych lat, które chcą pozostawić w zapomnieniu. Everton ma swój moment i chce się cieszyć tą chwilą. Czy będzie mu to dane w Manchesterze? Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Manchester City – Everton: ostatnie wyniki

Pokonanie Manchesteru City Pepa Guardioli tradycyjnie udaje się nielicznym zespołom. W tym sezonie sztuki tej dokonali piłkarze Brighton i Tottenhamu. Porażki te zmotywowały Manchester City do jeszcze większej pracy, która zaowocowała trwającą wciąż serią siedmiu kolejnych meczów bez porażki. Tuż przed przerwą na kadrę Pep Guardiola i spółka ograli Brentford 1:0.

Everton zbiera sporo słów pochwał za wyniki osiągane w sezonie 2025/2026. Drużyna Davida Moyesa rzecz jasna nie unika porażek, jak chociażby ta w derbach z Liverpoolem (1:2). Everton jest w stanie jednak pokonywać ekipy mocniejsze od siebie, czego dowód dostaliśmy w minionej serii gier. Wtedy to zawodnicy szkockiego trenera okazali się lepsi od Crystal Palace (2:1), które reprezentuje Anglię w Europie.

Manchester City – Everton: historia

Everton potrafił w minionym sezonie zaskoczyć Manchester City na jego obiekcie, co skutkowało podziałem punktów i remisem 1:1. Ówczesny mistrz Anglii odegrał się jednak w delegacji, kiedy to pokonał Everton stosunkiem bramek 2:0. Dla popularnych Obywateli było to kolejne z rzędu zwycięstwo na ternie tego przeciwnika.

Manchester City – Everton: kursy bukmacherskie

Manchester City to zdecydowany faworyt sobotniego meczu, co potwierdzają współczynniki opracowane przez bukmacherskich analityków. Typując wygraną gospodarzy można liczyć na kurs między 1.36 a 1.42. Remis wyceniono na około 4.70. Z kolei zdarzenie zakładające, że po trzy punkty sięgnie Everton, wiąże się ze współczynnikiem w graniach 7.10-7.25.

Manchester City – Everton: kto wygra?

Manchester City – Everton: przewidywane składy

Manchester City – Everton: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Everton odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

