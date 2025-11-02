Manchester City - Bournemouth: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (2 listopada) mecz 10. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Andoni Iraola

Manchester City – Bournemouth, gdzie oglądać?

Na zakończenie niedzielnym zmagań w 10. kolejce Premier League dostaniemy rywalizację z udziałem drużyn zajmujących miejsca w ścisłej czołówce ligowej. Do tego, że w gronie tym znajduje się Manchester City, zdążyliśmy już przywyknąć. Obecność Bournemouth wciąż traktowana jest jednak jako niespodzianka. Goście osiągają wyniki ponad ich możliwości piłkarskie. Czy stać ich na kolejny taki rezultat? O tym przekonamy się w niedzielę. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Manchester City – Bournemouth, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Bournemouth obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Manchester City – Bournemouth, transmisja online

Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Bournemouth, kto wygra?

Manchester City – Bournemouth, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie przewidują niespodzianki w postaci braku zwycięstwa Manchesteru City. Sukces gospodarzy można zagrać po kursie 1,52. Tymczasem współczynnik na zdarzenie zakładające trzy punkty dla Bournemouth, to 5.60. Potencjalny remis wiąże się z kursem 4.50.

Manchester City Bournemouth 1.50 4.85 6.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 13:55 .

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Bournemouth? Starcie Manchester City – Bournemouth będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Bournemouth? Mecz odbędzie się już w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30)

