Manchester City – Bournemouth, gdzie oglądać?
Na zakończenie niedzielnym zmagań w 10. kolejce Premier League dostaniemy rywalizację z udziałem drużyn zajmujących miejsca w ścisłej czołówce ligowej. Do tego, że w gronie tym znajduje się Manchester City, zdążyliśmy już przywyknąć. Obecność Bournemouth wciąż traktowana jest jednak jako niespodzianka. Goście osiągają wyniki ponad ich możliwości piłkarskie. Czy stać ich na kolejny taki rezultat? O tym przekonamy się w niedzielę. Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Bournemouth, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Bournemouth obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Manchester City – Bournemouth, transmisja online
Mecz 10. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Bournemouth, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 50%
- Remis 50%
- Wygrana Bournemouth 0%
2+ Votes
Manchester City – Bournemouth, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie przewidują niespodzianki w postaci braku zwycięstwa Manchesteru City. Sukces gospodarzy można zagrać po kursie 1,52. Tymczasem współczynnik na zdarzenie zakładające trzy punkty dla Bournemouth, to 5.60. Potencjalny remis wiąże się z kursem 4.50.
Starcie Manchester City – Bournemouth będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (2 listopada) o godzinie 17:30)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.