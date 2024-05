PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Olympique Lyon – PSG, gdzie oglądać?

Ten sezon Ligue 1 dobiegł już końca, ale przed nami jeszcze finał Pucharu Francji. Dzisiaj wieczorem (sobota, 25 maja, godz. 21:00) na Stade Pierre-Mauroy dojdzie do pojedynku pomiędzy Olympique’iem Lyon a Paris Saint-Germain. Jeśli Kylian Mbappe dojdzie do pełni sił po kontuzji, to rozegra swój ostatni mecz w barwach paryżan. Przypomnijmy, że 25-letni napastnik nadchodzącego lata przejdzie do Realu Madryt. Sprawdź nasze typy na spotkanie Olympique Lyon – PSG.

Olympique Lyon – PSG, transmisja w TV

Niestety żadna polska stacja telewizyjna nie posiada praw do transmitowana meczów Pucharu Francji. Tego starcia nie obejrzysz zatem w tradycyjnej telewizji.

Dzisiejszy finał Pucharu Francji, transmisja na żywo

Spotkanie Olympique’u Lyon z PSG możesz zobaczyć dzięki usłudze STS TV. Spełnij dwa proste kroki i uzyskaj dostęp do transmisji.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Olympique Lyon – PSG zostanie odblokowany

Olympique Lyon – PSG, transmisja online

Podobnie jak w przypadku telewizji – żadna platforma streamingowa nie będzie emitowała tego meczu z polskim komentarzem.

Olympique Lyon – PSG, sonda

Olympique Lyon – PSG, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem spotkania finałowego jest Paris Saint-Germain, co nie powinno nikogo dziwić. Według bukmacherów triumf Olympique’u Lyon byłby ogromną niespodzianką.

Olympique Lyon Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 maja 2024 21:21 .

Gdzie obejrzeć mecz Olympique Lyon – PSG? Spotkanie nie będzie transmitowane z polskim komentarzem. Kiedy odbędzie się spotkanie Olympique Lyon – PSG? Początek meczu już w tę sobotę (25 maja) o godzinie 21:00.

