DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Olympique Lyon Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 maja 2024 07:30 .

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, typy bukmacherskie

Piłkarze Paris Saint-Germain w sobotę (25 maja) postarają się zdobyć kolejne trofeum w sezonie 2023/24. W finale Pucharu Francji ich rywalem będzie Olympique Lyon na Stade Pierre-Mauroy w Lille. Giganci z Paryża celują w drugie trofeum po tym, jak zdobyli mistrzostwo Francji. Tymczasem Les Gones dzięki fenomenalnej formie w drugiej rundzie, awansowali do Ligi Europy i chcą sprawić niespodziankę na obiekcie Lille. Paryżanie po raz ostatni po krajowy puchar sięgnęli w 2021 roku, pokonując AS Monaco (2:0).

Olympique Lyon pod wodzą trenera Pierre’a Sage’a prezentuje się znakomicie w tym roku. Drużyna zdołała pokonać kilka trudnych przeszkód i rzutem na taśmę awansowała do europejskich pucharów. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00. Myślę, że zwycięzcą sobotniego finału Pucharu Francji będzie Lyon. Mój typ: Triumf Lyonu.

STS 3.75 Zwycięzca finału – Olympique Lyon Zagraj!

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, ostatnie wyniki

Ekipa z Lyonu wygrała cztery kolejne spotkania w Ligue 1. W ostatniej kolejce ligowej wygrała ze Strasbourgiem (2:1) po golu Alexandre’a Lacazette’a w piątej minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej Olympique Lyon pokonał Clermont (1:0), Lille (4:3) oraz Monaco (3:2). Z kolei paryżanie w zeszły weekend ograli na wyjeździe FC Metz (2:0) po bramkach Carlosa Solera i Kang-in Lee. W bieżącym miesiącu, w lidze ponadto wygrali z Niceą (2:1) oraz ponieśli porażkę z Toulousą (1:3).

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, historia

W tym sezonie bezpośrednie potyczki pomiędzy oboma zespołami zakończyły się zwycięstwami PSG. Zarówno we wrześniu, jak i w marcu podopieczni Luisa Enrique pokonali Lyon (4:1). Na uwagę zasługuje starcie z 30. kolejki, kiedy z doskonałej strony pokazał się Goncalo Ramos, który ustrzelił dublet.

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają przekonanie, że większe szanse na zwycięstwo mają zawodnicy PSG. Na zwycięstwo paryżan w regulaminowym czasie gry, kurs wynosi około 1.58. Jeżeli twierdzisz, że to Lyon zdoła ograć rywali w regulaminowym czasie gry, to taki typ kurs oscyluje mniej więcej na poziomie 5.05. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, typ kibiców

Kto wygra finał Pucharu Francji? Olympique Lyon 0% Remis 0% Paris Saint-Germain 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Olympique Lyon

Remis

Paris Saint-Germain

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, sytuacja kadrowa

W spotkaniu zaplanowanym na najbliższą sobotę, Luis Enrique na pewno nie skorzysta z usług Presnela Kimpembe, Sergio Rico, a także Luca Hernandeza. Pod znakiem zapytania stanął występ Kyliana Mbappe. Również Ousmane Dembele narzeka na lekki uraz uda. Szkoleniowiec Lyonu ma do dyspozycji wszystkich zawodników.

Kontuzje i zawieszenia Paris Saint-Germain Zawodnik Powrót Presnel Kimpembe Uraz ścięgna Achillesa Początek czerwca 2024 Sergio Rico Uraz głowy Do końca sezonu Lucas Hernandez Uraz więzadła krzyżowego Początek stycznia 2025 Kylian Mbappe Uraz ścięgna udowego Kilka tygodni Ousmane Dembélé Uraz uda Kilka tygodni

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, przewidywane składy

Olympique Lyon: Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matić, Tolisso – Cherki, Lacazette, Benrahma

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembele, Ramos, Mbappe

Olympique Lyon – Paris Saint-Germain, transmisja meczu

Nadchodzący finał Pucharu Francji pomiędzy Olympique Lyon a Paris Saint-Germain rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Można go śledzić w aplikacjach bukmacherów, takich jak Superbet czy STS.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.