ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (23.08.2025)

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: gdzie oglądać?
W sobotni wieczór w ramach rozgrywek Betclic 1. ligi czeka na nas bardzo ciekawe starcie, w którym zmierzą się ze sobą zespoły ŁKS-u Łódź oraz Polonii Warszawa. Obie te ekipy przed startem tej kampanii stawiane były w roli tych zespołów, które powalczą przynajmniej o grę w barażach. Do tej pory raczej się to udaje, ale to gospodarze są w słabszej formie, choć u siebie są piekielnie groźni.
ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji w ramach mini multiligi na kanale TVP 3. Początek rywalizacji w Łodzi w sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:30.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: stream online
Tradycyjnie mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także online, a to za pomocą strony i aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.
Podając podczas rejestracji w Betclic kod promocyjny GOALPL, otrzymasz również możliwość skorzystania z zakładu bez ryzyka w wysokości 50 zł.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- ŁKS 50%
- Remis 0%
- Polonia 50%
2+ Votes
ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół ŁKS-u Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.15. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty gości z Warszawy, to możemy to zrobić nawet za 3.40, co wydaje się być atrakcyjnym kursem. Remis z kolei wyceniany jest na około 3.50.
Początek rywalizacji w Łodzi w sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:30.
Ten mecz można obejrzeć na kanale TVP 3 oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl i w Betclic TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.