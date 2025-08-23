ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (23.08.2025)

17:46, 23. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

ŁKS Łódź - Polonia Warszawa: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie będzie można oglądać ten hitowy mecz Betclic 1. ligi.

Łukasz Zjawiński
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: gdzie oglądać?

W sobotni wieczór w ramach rozgrywek Betclic 1. ligi czeka na nas bardzo ciekawe starcie, w którym zmierzą się ze sobą zespoły ŁKS-u Łódź oraz Polonii Warszawa. Obie te ekipy przed startem tej kampanii stawiane były w roli tych zespołów, które powalczą przynajmniej o grę w barażach. Do tej pory raczej się to udaje, ale to gospodarze są w słabszej formie, choć u siebie są piekielnie groźni.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać w tradycyjnej telewizji w ramach mini multiligi na kanale TVP 3. Początek rywalizacji w Łodzi w sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:30.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: stream online

Tradycyjnie mecze Betclic 1. ligi można obejrzeć także online, a to za pomocą strony i aplikacji sport.tvp.pl. Poza tym dostępna jest także transmisja w Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto TUTAJ z kodem promocyjnym GOALPL. Minimalna wpłata to tylko 2 zł.

ŁKS Łódź – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie





Według bukmacherów faworytem tego meczu jest zespół ŁKS-u Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.15. Jeśli chcemy jednak postawić na trzy punkty gości z Warszawy, to możemy to zrobić nawet za 3.40, co wydaje się być atrakcyjnym kursem. Remis z kolei wyceniany jest na około 3.50.






		


		

			
ŁKS Łódź

			
Polonia Warszawa

		


					


				
					

						
					

					
2.17
											

				

									

						

							
						

						
3.65
													

					
				
				

					

						
					

					
3.40
											

				

			

			


	
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2025 20:32. 








Kiedy odbędzie się mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa? 
Początek rywalizacji w Łodzi w sobotę 23 sierpnia 2025 roku o godzinie 19:30.
 
 
Gdzie obejrzeć mecz ŁKS Łódź – Polonia Warszawa? 
Ten mecz można obejrzeć na kanale TVP 3 oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl i w Betclic TV.
 
 










