Liverpool – Nottingham Forest, gdzie oglądać?
W 12. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn mających niemało problemów w sezonie 2025/2026. Tym razem kibice na Anfield mają ponieść Liverpool do pokonania Nottingham Forest. Obu zespołom daleko do optymalnej dyspozycji, co może sprzyjać większym emocjom do samego końca spotkania. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Liverpool – Nottingham Forest
Liverpool – Nottingham Forest, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Nottingham Forest obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Liverpool – Nottingham Forest, transmisja online
Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Nottingham Forest będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Nottingham Forest, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 71%
- Remis 14%
- Wygrana Nottingham Forest 14%
7+ Votes
Liverpool – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Liverpool poradzi sobie w najbliższym meczu Premier League. Zwycięstwo aktualnego mistrza Anglii wyceniono współczynnikiem 1.47, przy kursie 6.30 na wygraną Nottingham Forest. Sam podział punktów na Anfield byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 4.75 na takie zdarzenie.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Liverpool – Nottingham Forest będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (22 listopada) o godzinie 16:00.
