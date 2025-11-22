Liverpool - Nottingham Forest: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (22 listopada) mecz 12. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Andy Robertson

Liverpool – Nottingham Forest, gdzie oglądać?

W 12. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji drużyn mających niemało problemów w sezonie 2025/2026. Tym razem kibice na Anfield mają ponieść Liverpool do pokonania Nottingham Forest. Obu zespołom daleko do optymalnej dyspozycji, co może sprzyjać większym emocjom do samego końca spotkania. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Liverpool – Nottingham Forest

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Nottingham Forest obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Liverpool – Nottingham Forest, transmisja online

Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Nottingham Forest będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Nottingham Forest, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Nottingham Forest Wygrana Liverpoolu 71%

Remis 14%

Wygrana Nottingham Forest 14% 7+ Votes

Liverpool – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool poradzi sobie w najbliższym meczu Premier League. Zwycięstwo aktualnego mistrza Anglii wyceniono współczynnikiem 1.47, przy kursie 6.30 na wygraną Nottingham Forest. Sam podział punktów na Anfield byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 4.75 na takie zdarzenie.

Liverpool FC Nottingham Forest 1.47 4.75 6.30 Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 23:21

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Nottingham Forest? Starcie Liverpool – Nottingham Forest będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Nottingham Forest? Mecz odbędzie się już w sobotę (22 listopada) o godzinie 16:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.