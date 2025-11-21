Liverpool FC – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

15:30, 21. listopada 2025 16:08, 21. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Nottingham Forest: typy i kursy na mecz 12. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Florian Wirtz
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 12. kolejce Premier League zagrają drużyny, którymi sezon wcześniej zachwycała się niemal cała Anglia. Liverpool zdobył tytuł mistrzowski w świetnym stylu. Z kolei Nottingham Forest sensacyjnie wywalczyło przepustkę do europejskich pucharów. Aktualnie obu zespołom daleko o formy sprzed roku. Pozostaje zatem zastanowić się, kto prędzej odzyska optymalną formę i zejdzie z boiska jako zwycięzca. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,58
Poniżej 3‚5 bramki
przejdź do STS
*Kursy z Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

O Liverpoolu można mówić, że jest to drużyna, która na boisku nie uznaje kompromisów. Za nami 11 kolejek, a The Reds są jedynym zespołem, który ani razu nie podzielił się punktami. Arne Slot i spółka starają się grać o pełną pulę w każdym meczu, chociaż efekty są różne. Bilans sześciu zwycięstw i pięciu porażek nie pozwala uplasować się w tabeli choćby na pozycji pucharowej.

O dorobku punktowym swojego rywala jedynie pomarzyć mogą fani Nottingham Forest. Ich zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnie mecze przyniosły jednak poprawę. Za pozytyw należy uznać remis 2:2 z Manchesterem United. Jeszcze lepiej było tuż przed przerwą na kadrę, gdy udało się pokonać 3:1 Leeds United.

Liverpool – Nottingham Forest: historia

Mistrzostwo Anglii w minionym sezonie wygrał Liverpool. Za rewelację poprzedniej kampanii wybrano natomiast Nottingham Forest. W zajęciu pozycji premiowanej pucharami pomogły punkty wywalczone właśnie z The Reds. Liverpool przegrał u siebie z tym przeciwnikiem 0:1. Poza Anfield spisał się niewiele lepiej, ponieważ zremisował 1:1.

Liverpool – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Zdecydowany faworyt bukmacherskich analityków to Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie około 1.42. Z kolei scenariusz zakładający wygraną Nottingham Forest wyceniono współczynnikiem nawet 4.85. Kurs na podział punktów to z kolei 6.60.

Liverpool FC
Remis
Nottingham Forest
1.47
4.70
6.00
1.46
4.75
6.30
1.46
4.75
6.00
1.41
4.70
6.00
1.47
4.75
6.30
Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 23:21

Liverpool – Nottingham Forest: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Liverpoolu
  • Remis
  • Wygrana Nottingham Forest
  • Wygrana Liverpoolu 50%
  • Remis 25%
  • Wygrana Nottingham Forest 25%

4+ Votes

Liverpool – Nottingham Forest: przewidywane składy

Liverpool – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Nottingham Forest odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.