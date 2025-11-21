PressFocus Na zdjęciu: Florian Wirtz

Liverpool – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 12. kolejce Premier League zagrają drużyny, którymi sezon wcześniej zachwycała się niemal cała Anglia. Liverpool zdobył tytuł mistrzowski w świetnym stylu. Z kolei Nottingham Forest sensacyjnie wywalczyło przepustkę do europejskich pucharów. Aktualnie obu zespołom daleko o formy sprzed roku. Pozostaje zatem zastanowić się, kto prędzej odzyska optymalną formę i zejdzie z boiska jako zwycięzca. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar STS 1,58 Poniżej 3‚5 bramki przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Liverpool – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

O Liverpoolu można mówić, że jest to drużyna, która na boisku nie uznaje kompromisów. Za nami 11 kolejek, a The Reds są jedynym zespołem, który ani razu nie podzielił się punktami. Arne Slot i spółka starają się grać o pełną pulę w każdym meczu, chociaż efekty są różne. Bilans sześciu zwycięstw i pięciu porażek nie pozwala uplasować się w tabeli choćby na pozycji pucharowej.

O dorobku punktowym swojego rywala jedynie pomarzyć mogą fani Nottingham Forest. Ich zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnie mecze przyniosły jednak poprawę. Za pozytyw należy uznać remis 2:2 z Manchesterem United. Jeszcze lepiej było tuż przed przerwą na kadrę, gdy udało się pokonać 3:1 Leeds United.

Liverpool – Nottingham Forest: historia

Mistrzostwo Anglii w minionym sezonie wygrał Liverpool. Za rewelację poprzedniej kampanii wybrano natomiast Nottingham Forest. W zajęciu pozycji premiowanej pucharami pomogły punkty wywalczone właśnie z The Reds. Liverpool przegrał u siebie z tym przeciwnikiem 0:1. Poza Anfield spisał się niewiele lepiej, ponieważ zremisował 1:1.

Liverpool – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Zdecydowany faworyt bukmacherskich analityków to Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie około 1.42. Z kolei scenariusz zakładający wygraną Nottingham Forest wyceniono współczynnikiem nawet 4.85. Kurs na podział punktów to z kolei 6.60.

Liverpool – Nottingham Forest: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Nottingham Forest Wygrana Liverpoolu 50%

Remis 25%

Wygrana Nottingham Forest 25% 4+ Votes

Liverpool – Nottingham Forest: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Nottingham Forest Sean Dyche Liverpool FC Arne Slot 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Alisson 17 Jones 5 Konate 4 Dijk 26 Robertson 10 Allister 38 Gravenberch 11 Salah 8 Szoboszlai 18 Gakpo 22 Ekitike 19 Jesus 14 Ndoye 10 Gibbs-White 21 Hutchinson 6 Sangare 8 Anderson 3 Williams 5 Murillo 31 Milenković 37 Savona 26 Sels 1 Alisson 17 Jones 5 Konate 4 Dijk 26 Robertson 10 Allister 38 Gravenberch 11 Salah 8 Szoboszlai 18 Gakpo 22 Ekitike 19 Jesus 14 Ndoye 10 Gibbs-White 21 Hutchinson 6 Sangare 8 Anderson 3 Williams 5 Murillo 31 Milenković 37 Savona 26 Sels 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Nottingham Forest Sean Dyche Rezerwowi 2 Joe Gomez 3 Wataru Endo 9 Alexander Isak 14 Federico Chiesa 25 Giorgi Mamardashvili 28 Freddie Woodman 73 Rio Ngumoha 6 Milos Kerkez 4 Felipe Morato 9 Taiwo Awoniyi 13 John Victor 15 Arnaud Kalimuendo 22 Ryan Yates 23 Jair Cunha 24 James McAtee 44 Zach Abbott 16 Nicolas Dominguez

Liverpool – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Nottingham Forest odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.