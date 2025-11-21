Liverpool – Nottingham Forest: typy bukmacherskie
W 12. kolejce Premier League zagrają drużyny, którymi sezon wcześniej zachwycała się niemal cała Anglia. Liverpool zdobył tytuł mistrzowski w świetnym stylu. Z kolei Nottingham Forest sensacyjnie wywalczyło przepustkę do europejskich pucharów. Aktualnie obu zespołom daleko o formy sprzed roku. Pozostaje zatem zastanowić się, kto prędzej odzyska optymalną formę i zejdzie z boiska jako zwycięzca. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool – Nottingham Forest: ostatnie wyniki
O Liverpoolu można mówić, że jest to drużyna, która na boisku nie uznaje kompromisów. Za nami 11 kolejek, a The Reds są jedynym zespołem, który ani razu nie podzielił się punktami. Arne Slot i spółka starają się grać o pełną pulę w każdym meczu, chociaż efekty są różne. Bilans sześciu zwycięstw i pięciu porażek nie pozwala uplasować się w tabeli choćby na pozycji pucharowej.
- Sprawdź: tabela Premier League
O dorobku punktowym swojego rywala jedynie pomarzyć mogą fani Nottingham Forest. Ich zespół zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnie mecze przyniosły jednak poprawę. Za pozytyw należy uznać remis 2:2 z Manchesterem United. Jeszcze lepiej było tuż przed przerwą na kadrę, gdy udało się pokonać 3:1 Leeds United.
Liverpool – Nottingham Forest: historia
Mistrzostwo Anglii w minionym sezonie wygrał Liverpool. Za rewelację poprzedniej kampanii wybrano natomiast Nottingham Forest. W zajęciu pozycji premiowanej pucharami pomogły punkty wywalczone właśnie z The Reds. Liverpool przegrał u siebie z tym przeciwnikiem 0:1. Poza Anfield spisał się niewiele lepiej, ponieważ zremisował 1:1.
Liverpool – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie
Zdecydowany faworyt bukmacherskich analityków to Liverpool, którego zwycięstwo można zagrać po kursie około 1.42. Z kolei scenariusz zakładający wygraną Nottingham Forest wyceniono współczynnikiem nawet 4.85. Kurs na podział punktów to z kolei 6.60.
Liverpool – Nottingham Forest: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 50%
- Remis 25%
- Wygrana Nottingham Forest 25%
4+ Votes
Liverpool – Nottingham Forest: przewidywane składy
|2Joe Gomez
|3Wataru Endo
|9Alexander Isak
|14Federico Chiesa
|25Giorgi Mamardashvili
|28Freddie Woodman
|73Rio Ngumoha
|6Milos Kerkez
|4Felipe Morato
|9Taiwo Awoniyi
|13John Victor
|15Arnaud Kalimuendo
|22Ryan Yates
|23Jair Cunha
|24James McAtee
|44Zach Abbott
|16Nicolas Dominguez
Liverpool – Nottingham Forest: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Nottingham Forest odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.