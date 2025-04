PressFocus Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool – Tottenham: gdzie oglądać?

W niedzielę 27 kwietnia, o godz. 17:30 rozpocznie się mecz, który może oficjalnie wyłonić nowego mistrza Premier League. Do takiej sytuacji dojdzie w przypadku, gdy Liverpool wygra, a nawet zremisuje to spotkanie. Każda zdobycz punktowa promuje The Reds, którzy prawdopodobnie zrobią jednak wszystko, aby celebrować tytuł po zwycięskim spotkaniu.

Mistrzowską fetę w czasie chce odłożyć Tottenham. Londyńczycy wciąż mają w pamięci, że poprzedni ligowy mecz z tym przeciwnikiem zakończył się dla Spurs domową klęską 3:6. Rewanż nawet w mniejszym stosunku bramkowym smakowałby zatem przyjezdnym znakomicie. Czy do tego dojdzie? Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Liverpool FC – Tottenham Hotspur.

Liverpool – Tottenham: transmisja w TV

Spotkanie Liverpool FC – Tottenham Hotspur na Anfield nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Liverpool – Tottenham: stream online

Zaplanowany na niedzielę mecz Liverpool FC – Tottenham Hotspur w ramach 34. kolejki Premier League będzie można śledzić na żywo w internecie. Starcie aktualnych mistrzów Anglii obejrzysz na platformie streamingowej Viaplay. Spotkanie skomentuje duet Przemysław Pełka, Paweł Grabowski.

Liverpool – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Liverpoolu 100%

Remis 0%

Wygrana Tottenhamu 0% 3+ Votes

Liverpool – Tottenham: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich Liverpool ma obowiązek wygrać najbliższy mecz i to bez cienia wątpliwości. Kurs 1.27 daje to zrozumienia, że każdy inny rezultat należałoby rozpatrywać jako wręcz sensację. Współczynnik na sukces Tottenhamu to aż 9.40. Eksperci nie spodziewają się też remisu, który wyceniono kursem 6.50.

Liverpool FC Tottenham 1.32 6.40 9.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 13:59 .

Kiedy odbędzie się mecz Liverpool FC – Tottenham Hotspur? Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 27 kwietnia, o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Liverpool FC – Tottenham Hotspur? Mecz będzie transmitowany wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.

