Liverpool – Sunderland, gdzie oglądać?
W 14. kolejce Premier League zobaczymy między innymi mecz na Anfield, gdzie zaplanowano spotkanie Liverpool kontra Sunderland. Mistrz Anglii jest sklasyfikowany w tabeli niżej od swojego najbliższego przeciwnika o dwie pozycje. To nie tylko efekt drastycznej obniżki formy przez zespół Arne Slota, ale też kapitalnych wyników, które z beniaminkiem osiąga Régis Le Bris. Czy przyjezdni zaskoczą także w środowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Sunderland
Liverpool – Sunderland, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Liverpool – Sunderland, transmisja online
Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Sunderland, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu
- Remis
- Wygrana Sunderlandu
Liverpool – Sunderland, kursy bukmacherskie
Kurs na wygraną Liverpoolu to 1.36, co obrazuje teoretyczną dysproporcję jakości piłkarskiej, która dzieli The Reds od ich najbliższego przeciwnika. Potencjalne zwycięstwo Sunderlandu wyceniono współczynnikiem 8.10. Z kolei kurs na remis na Anfield to 5.50.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15.
