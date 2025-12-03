Liverpool - Sunderland: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (3 grudnia) mecz 14. kolejki Premier League.

Liverpool – Sunderland, gdzie oglądać?

W 14. kolejce Premier League zobaczymy między innymi mecz na Anfield, gdzie zaplanowano spotkanie Liverpool kontra Sunderland. Mistrz Anglii jest sklasyfikowany w tabeli niżej od swojego najbliższego przeciwnika o dwie pozycje. To nie tylko efekt drastycznej obniżki formy przez zespół Arne Slota, ale też kapitalnych wyników, które z beniaminkiem osiąga Régis Le Bris. Czy przyjezdni zaskoczą także w środowy wieczór? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Sunderland

Liverpool – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Liverpool – Sunderland, transmisja online

Mecz 14. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Sunderlandu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Sunderland, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Liverpoolu to 1.36, co obrazuje teoretyczną dysproporcję jakości piłkarskiej, która dzieli The Reds od ich najbliższego przeciwnika. Potencjalne zwycięstwo Sunderlandu wyceniono współczynnikiem 8.10. Z kolei kurs na remis na Anfield to 5.50.

Liverpool FC Sunderland 1.36 5.50 8.10 Odds are subject to change. Last updated 3 grudnia 2025 18:02

Gdzie oglądać mecz Liverpool – Sunderland? Starcie Liverpool – Sunderland będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Liverpool – Sunderland? Mecz odbędzie się już w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15.

