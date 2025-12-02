Liverpool FC – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

Liverpool – Sunderland: typy bukmacherskie
W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Liverpool – Sunderland. Spotkanie zaplanowano na Anfield, gdzie kibice nie zobaczyli jeszcze w tym sezonie żadnego remisu. Gospodarze będą zatem grać do samego końca o pełną pulę punktów. Pozostaje jedynie zastanowić się nam, z jakim skutkiem? Gości stać bowiem na pokonanie faworytów. Nie bez powodu są oni wyżej w tabeli od swojego najbliższego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool – Sunderland: ostatnie wyniki
W miniony weekend Liverpool wybrał się do Londynu na konfrontację z West Hamem United. The Reds byli faworytami tej potyczki, ale zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Pierwsze trafienie padło dopiero po godzinie gry, a jego autorem był Alexander Isak. Przyjezdni z Liverpoolu zwycięstwo przypieczętowali w doliczonym czasie gry. Do siatki trafił Cody Gakpo. Drużyna Arne Slota wygrała w lidze po raz pierwszy od 1 listopada i meczu z Aston Villą.
- Sprawdź: tabela Premier League
Sunderland dorobił się miana rewelacji sezonu 2025/2026 w Anglii. Beniaminek nie zaprząta sobie głowy walką o utrzymanie. W tabeli plasuje się bowiem aż na szóstej pozycji, co jest efektem imponującego bilansu 6-4-3. Niedawno Sunderland podejmował u siebie Bournemouth, które udało się pokonać przed własną publicznością wynikiem 3:2.
Liverpool – Sunderland: historia
Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn odbył się blisko dziewięć lat temu, bo 2 stycznia 2017 roku. Wówczas na Stadium of Light miał miejsce remis 2:2. Na pokonanie Liverpoolu Sunderland czeka natomiast od 10 marca 2012 roku, kiedy to udało się im zwyciężyć 1:0. Do siatki trafił wówczas Nicklas Bendtner.
Liverpool – Sunderland: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy mają zdecydowanego faworyta środowej potyczki, a jest nim pełniący rolę funkcję gospodarza Liverpool. Kurs na zwycięstwo The Reds to 1.38. Chcąc postawić na trzy punkty dla Sunderlandu, możesz to zrobić po kursie między 7.25 a 7.75. Współczynnik na remis to natomiast 5.10.
Liverpool – Sunderland: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu
- Remis
- Wygrana Sunderlandu
0 Votes
Liverpool – Sunderland: przewidywane składy
|3Wataru Endo
|14Federico Chiesa
|17Curtis Jones
|22Hugo Ekitike
|25Giorgi Mamardashvili
|26Andrew Robertson
|42Trey Nyoni
|73Rio Ngumoha
|2Joe Gomez
|1Anthony Patterson
|4Dan Neil
|9Brian Brobbey
|11Chris Rigg
|12Eliezer Mayenda
|14Romaine Mundle
|24Simon Adingra
|15Omar Alderete
|7Chemsdine Talbi
Liverpool – Sunderland: transmisja meczu
Mecz Liverpool – Sunderland odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.