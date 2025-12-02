Liverpool FC – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Liverpool – Sunderland: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Liverpool – Sunderland. Spotkanie zaplanowano na Anfield, gdzie kibice nie zobaczyli jeszcze w tym sezonie żadnego remisu. Gospodarze będą zatem grać do samego końca o pełną pulę punktów. Pozostaje jedynie zastanowić się nam, z jakim skutkiem? Gości stać bowiem na pokonanie faworytów. Nie bez powodu są oni wyżej w tabeli od swojego najbliższego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Liverpool – Sunderland: ostatnie wyniki

W miniony weekend Liverpool wybrał się do Londynu na konfrontację z West Hamem United. The Reds byli faworytami tej potyczki, ale zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Pierwsze trafienie padło dopiero po godzinie gry, a jego autorem był Alexander Isak. Przyjezdni z Liverpoolu zwycięstwo przypieczętowali w doliczonym czasie gry. Do siatki trafił Cody Gakpo. Drużyna Arne Slota wygrała w lidze po raz pierwszy od 1 listopada i meczu z Aston Villą.

Sunderland dorobił się miana rewelacji sezonu 2025/2026 w Anglii. Beniaminek nie zaprząta sobie głowy walką o utrzymanie. W tabeli plasuje się bowiem aż na szóstej pozycji, co jest efektem imponującego bilansu 6-4-3. Niedawno Sunderland podejmował u siebie Bournemouth, które udało się pokonać przed własną publicznością wynikiem 3:2.

Liverpool – Sunderland: historia

Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn odbył się blisko dziewięć lat temu, bo 2 stycznia 2017 roku. Wówczas na Stadium of Light miał miejsce remis 2:2. Na pokonanie Liverpoolu Sunderland czeka natomiast od 10 marca 2012 roku, kiedy to udało się im zwyciężyć 1:0. Do siatki trafił wówczas Nicklas Bendtner.

Liverpool – Sunderland: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają zdecydowanego faworyta środowej potyczki, a jest nim pełniący rolę funkcję gospodarza Liverpool. Kurs na zwycięstwo The Reds to 1.38. Chcąc postawić na trzy punkty dla Sunderlandu, możesz to zrobić po kursie między 7.25 a 7.75. Współczynnik na remis to natomiast 5.10.

Liverpool – Sunderland: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Sunderlandu Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Sunderlandu 0 Votes

Liverpool – Sunderland: przewidywane składy

Liverpool FC Arne Slot Sunderland Régis Le Bris Liverpool FC Arne Slot 4-3-3 Przewidywany skład Sunderland Régis Le Bris Rezerwowi

Liverpool – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Sunderland odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

