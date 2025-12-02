Liverpool FC – AFC Sunderland: typy, kursy, zapowiedź (03.12.2025)

20:04, 2. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Sunderland: typy i kursy na mecz 14. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Alisson
PressFocus Na zdjęciu: Alisson

Liverpool – Sunderland: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zobaczymy mecz Liverpool Sunderland. Spotkanie zaplanowano na Anfield, gdzie kibice nie zobaczyli jeszcze w tym sezonie żadnego remisu. Gospodarze będą zatem grać do samego końca o pełną pulę punktów. Pozostaje jedynie zastanowić się nam, z jakim skutkiem? Gości stać bowiem na pokonanie faworytów. Nie bez powodu są oni wyżej w tabeli od swojego najbliższego przeciwnika. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,95
Obie drużyny strzelą – NIE
*Kursy z 02.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Liverpool – Sunderland: ostatnie wyniki

W miniony weekend Liverpool wybrał się do Londynu na konfrontację z West Hamem United. The Reds byli faworytami tej potyczki, ale zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Pierwsze trafienie padło dopiero po godzinie gry, a jego autorem był Alexander Isak. Przyjezdni z Liverpoolu zwycięstwo przypieczętowali w doliczonym czasie gry. Do siatki trafił Cody Gakpo. Drużyna Arne Slota wygrała w lidze po raz pierwszy od 1 listopada i meczu z Aston Villą.

Sunderland dorobił się miana rewelacji sezonu 2025/2026 w Anglii. Beniaminek nie zaprząta sobie głowy walką o utrzymanie. W tabeli plasuje się bowiem aż na szóstej pozycji, co jest efektem imponującego bilansu 6-4-3. Niedawno Sunderland podejmował u siebie Bournemouth, które udało się pokonać przed własną publicznością wynikiem 3:2.

Liverpool – Sunderland: historia

Ostatni bezpośredni mecz tych drużyn odbył się blisko dziewięć lat temu, bo 2 stycznia 2017 roku. Wówczas na Stadium of Light miał miejsce remis 2:2. Na pokonanie Liverpoolu Sunderland czeka natomiast od 10 marca 2012 roku, kiedy to udało się im zwyciężyć 1:0. Do siatki trafił wówczas Nicklas Bendtner.

Liverpool – Sunderland: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy mają zdecydowanego faworyta środowej potyczki, a jest nim pełniący rolę funkcję gospodarza Liverpool. Kurs na zwycięstwo The Reds to 1.38. Chcąc postawić na trzy punkty dla Sunderlandu, możesz to zrobić po kursie między 7.25 a 7.75. Współczynnik na remis to natomiast 5.10.

Liverpool FC
Remis
Sunderland
1.38
5.10
7.75
1.37
5.20
7.50
1.35
5.00
7.30
1.32
5.00
7.25
1.38
5.20
7.75
Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 19:48

Liverpool – Sunderland: kto wygra?

Liverpool – Sunderland: przewidywane składy

Liverpool – Sunderland: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Sunderland odbędzie się w środę (3 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

