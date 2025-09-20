Liverpool – Everton: gdzie oglądać?
W sobotę czeka nas elektryzujące starcie w Derbach Merseyside. Liverpool w roli gospodarza podejmie bardzo dobrze spisujący się na początku sezonu Everton. The Toffees nie przegrali żadnego z trzech ostatnich spotkań, remisując z Aston Villą (0:0) oraz wygrywając z Brighton (2:0). Z kolei The Reds mają na swoim koncie komplet zwycięstw, będąc liderem tabeli Premier League. Sprawdź typy na mecz Liverpool – Everton.
Liverpool – Everton: transmisja w TV
Derby Mersyeside, czyli mecz Liverpool – Everton odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 13:30 na Anfield Road. Za transmisję będzie odpowiedzialne Canal+ Extra 1. Starcie skomentuje duet Przemysław Pełka i Maciej Łuczak.
Liverpool – Everton: transmisja online
Premier League można oglądać również w internecie. Rywalizację Liverpoolu z Evertonem będzie można śledzić dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdą się także mecze Ekstraklasy, La Liga czy Ligi Mistrzów.
Liverpool – Everton: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Liverpool 73%
- Remis 18%
- Everton 9%
11+ Votes
Liverpool – Everton: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że faworytem sobotniego meczu będzie Liverpool. Zwycięstwo aktualnych mistrzów Anglii można dodać do kuponu ze współczynnikiem 1.45. Z kolei wygraną Evertonu można postawić z kursem 6.40.
Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ online.
Mecz odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 13:30 na Anfield Road.
