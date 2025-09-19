Liverpool – Everton: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

Liverpool - Everton: typy i kursy na mecz Premier League. W sobotę na fanów angielskiej piłki czekają Derby Merseyside. Faworytem rywalizacji będzie zespół Arne Slota. Sprawdź typy na mecz Liverpool - Everton.

Liverpool – Everton: typy bukmacherskie

Derby Merseyside, czyli spotkanie Liverpool – Everton to starcie, które elektryzuje miejscowych kibiców. W ostatnich latach górą częściej byli The Reds, wygrywając trzy z pięciu derbowych pojedynków. W sobotę również będą faworytami, a dotychczasowe wyniki tylko to potwierdzają. Mimo że The Toffees również są na fali dobrych wyników, to uważam, że podopieczni Arne Slota będą kontynuować serię czterech zwycięstw z rzędu przed własną publicznością w meczach bezpośrednich. Mój typ: Liverpool wygra.

Liverpool – Everton: ostatnie wyniki

Arne Slot i spółka od początku sezonu udowadniają, że są w wysokiej formie. Jak dotąd wygrali wszystkie pięć spotkań, ale nie niemal zawsze wiązało się to z nerwową końcówką. Poza zwycięstwem z Bournemouth (4:2) i Arsenalem (1:0) pozostałe wygrane spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich minutach. Po golach w doliczonym czasie gry wygrali z Newcastle (3:2), Burnely (1:0) i ostatnio w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt (3:2). Na ten moment zajmują 1. miejsce w Premier League.

Everton to pozytywne zaskoczenie na początku sezonu. W czterech meczach zdobyli siedem punktów, co daje im wysokie 6. miejsce w tabeli. The Toffees przegrali tylko raz w 1. kolejce z Leeds United (0:1). Później odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu, wygrywając z Wolves (3:2) i Brighton (2:0), a także z Mansfield w Carabao Cup (2:0). Tydzień temu zremisowali bezbramkowo z Aston Villą (0:0).

Liverpool – Everton: historia

W poprzednim sezonie Derby Merseyside odbyły się dwukrotnie. Raz górą był Liverpool, wygrywając u siebie (1:0), zaś na wyjeździe zremisowali z Evertonem (2:2). Z kolei w kampanii 2023/2024 najpierw The Reds wygrali (2:0), a później Everton pokonał ich (2:0).

Liverpool – Everton: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Liverpool – Everton będą gospodarze, których zwycięstwo można postawić z kursem ok. 1.45. Z kolei triumf gości oszacowano ze współczynnikiem ok. 6.80. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów ma kurs ok. 4.93.

Liverpool – Everton: kto wygra?

Liverpool – Everton: przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner – Gueye, Iroegbunam – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto

Liverpool – Everton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Everton odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

