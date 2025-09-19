Liverpool – Everton: typy, kursy, zapowiedź (20.09.2025)

19:03, 19. września 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Liverpool - Everton: typy i kursy na mecz Premier League. W sobotę na fanów angielskiej piłki czekają Derby Merseyside. Faworytem rywalizacji będzie zespół Arne Slota. Sprawdź typy na mecz Liverpool - Everton.

Cody Gakpo
Cody Gakpo

Liverpool – Everton: typy bukmacherskie

Derby Merseyside, czyli spotkanie LiverpoolEverton to starcie, które elektryzuje miejscowych kibiców. W ostatnich latach górą częściej byli The Reds, wygrywając trzy z pięciu derbowych pojedynków. W sobotę również będą faworytami, a dotychczasowe wyniki tylko to potwierdzają. Mimo że The Toffees również są na fali dobrych wyników, to uważam, że podopieczni Arne Slota będą kontynuować serię czterech zwycięstw z rzędu przed własną publicznością w meczach bezpośrednich. Mój typ: Liverpool wygra.

1.46
Liverpool wygra
*Kursy z 19:05 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Liverpool – Everton: ostatnie wyniki

Arne Slot i spółka od początku sezonu udowadniają, że są w wysokiej formie. Jak dotąd wygrali wszystkie pięć spotkań, ale nie niemal zawsze wiązało się to z nerwową końcówką. Poza zwycięstwem z Bournemouth (4:2) i Arsenalem (1:0) pozostałe wygrane spotkania rozstrzygnęły się dopiero w ostatnich minutach. Po golach w doliczonym czasie gry wygrali z Newcastle (3:2), Burnely (1:0) i ostatnio w Lidze Mistrzów z Atletico Madryt (3:2). Na ten moment zajmują 1. miejsce w Premier League.

Everton to pozytywne zaskoczenie na początku sezonu. W czterech meczach zdobyli siedem punktów, co daje im wysokie 6. miejsce w tabeli. The Toffees przegrali tylko raz w 1. kolejce z Leeds United (0:1). Później odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu, wygrywając z Wolves (3:2) i Brighton (2:0), a także z Mansfield w Carabao Cup (2:0). Tydzień temu zremisowali bezbramkowo z Aston Villą (0:0).

Liverpool – Everton: historia

W poprzednim sezonie Derby Merseyside odbyły się dwukrotnie. Raz górą był Liverpool, wygrywając u siebie (1:0), zaś na wyjeździe zremisowali z Evertonem (2:2). Z kolei w kampanii 2023/2024 najpierw The Reds wygrali (2:0), a później Everton pokonał ich (2:0).

Liverpool – Everton: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Liverpool – Everton będą gospodarze, których zwycięstwo można postawić z kursem ok. 1.45. Z kolei triumf gości oszacowano ze współczynnikiem ok. 6.80. Zdarzenie, że spotkanie zakończy się podziałem punktów ma kurs ok. 4.93.

Liverpool FC
Remis
Everton
1.45
4.70
6.40
1.47
4.75
6.30
1.44
4.85
6.60
1.40
4.60
6.25
1.47
4.85
6.60
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 20:25.

Liverpool – Everton: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Liverpool
  • Remis
  • Everton
  • Liverpool 100%
  • Remis 0%
  • Everton 0%

1+ Votes

Liverpool – Everton: przewidywane składy

Liverpool: Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner – Gueye, Iroegbunam – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto

Liverpool – Everton: transmisja meczu

Mecz Liverpool – Everton odbędzie się w sobotę (20 września) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do spotkań Premier League jest do zakupu w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

