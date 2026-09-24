Liga Narodów UEFA 2026/2027 to kolejna edycja rywalizacji europejskich reprezentacji. Sprawdź, gdzie oglądać mecze Polski oraz pozostałe spotkania w TV i online.

fot. NurPhoto / Alamy Na zdjęciu: Liga Narodów

Liga Narodów 2026/27 – gdzie oglądać? Prawa telewizyjne

W sezonie 2026/2027 transmisje Ligi Narodów w Polsce są podzielone pomiędzy Telewizję Polską i Polsat. Szczególne znaczenie dla kibiców ma oferta TVP, która pokazuje wszystkie mecze reprezentacji Polski w tej edycji rozgrywek.

Spotkania Biało-czerwonych można oglądać na antenach Telewizji Polskiej, przede wszystkim w TVP 1 oraz TVP Sport. Transmisje są również dostępne w internecie za pośrednictwem serwisu TVPSport.pl oraz aplikacji TVP Sport.

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Pozostałe mecze Ligi Narodów są dostępne w ofercie Polsatu. Dzięki rozbudowanej liczbie anten sportowych kibice mogą śledzić równolegle kilka spotkań odbywających się tego samego dnia.

Liga Narodów – transmisje w TV

Wszystkie mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA 2026/2027 transmituje Telewizja Polska. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii rywalizują w Dywizji B, a ich grupowymi przeciwnikami będą Bośnia i Hercegowina, Rumunia oraz Szwecja.

Spotkania kadry będą pokazywane na antenie TVP 1 lub TVP Sport. W przypadku meczu Polska Bośnia i Hercegowina transmisja jest zaplanowana zarówno w TVP Sport, jak i TVP 1. Dokładna stacja zależy od konkretnego spotkania i ramówki Telewizji Polskiej.

Jak oglądać mecze reprezentacji Polski?

Mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA 2026/2027 można oglądać przede wszystkim w Telewizji Polskiej. TVP posiada prawa do wszystkich spotkań Biało-czerwonych w tej edycji rozgrywek.

Transmisje są dostępne na antenach TVP, a także w internecie. Kibice mogą korzystać z TVPSport.pl oraz aplikacji TVP Sport.

Warto pamiętać, że dokładna stacja może być inna w zależności od meczu. Najważniejsze spotkania reprezentacji Polski są kierowane również do TVP 1, podczas gdy TVP Sport pozostaje podstawową anteną sportową nadawcy.

Liga Narodów – mecze innych reprezentacji

Oferta Ligi Narodów nie ogranicza się oczywiście do spotkań reprezentacji Polski. Kibice mogą śledzić również rywalizację największych europejskich drużyn narodowych.

Mecze bez udziału Biało-czerwonych są transmitowane przez Polsat. Dzięki kilku stacjom sportowym możliwe jest pokazywanie wielu spotkań rozgrywanych jednocześnie.

Oznacza to, że osoby zainteresowane między innymi spotkaniami reprezentacji Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Portugalii czy Włoch powinny sprawdzać aktualną ramówkę Polsatu.

Liga Narodów – transmisje za darmo w TV

Mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów UEFA można oglądać w ogólnodostępnej ofercie Telewizji Polskiej. Wybrane spotkania trafiają na antenę TVP 1, natomiast pozostałe można śledzić w TVP Sport. Transmisje internetowe meczów Polski będą dostępne na TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie spotkania Ligi Narodów można oglądać bezpłatnie. W przypadku meczów bez udziału reprezentacji Polski należy sprawdzić ofertę Polsatu oraz dostępność konkretnego kanału u swojego operatora.

Największe hity Ligi Narodów 2026/2027

Liga Narodów ponownie zgromadzi najlepsze europejskie reprezentacje. Szczególne zainteresowanie wzbudzą spotkania drużyn rywalizujących w najwyższych dywizjach, gdzie stawką jest awans do kolejnej fazy rozgrywek, utrzymanie oraz walka o miejsce w turnieju finałowym.

Dla polskich kibiców najważniejsze pozostaną oczywiście mecze Biało-czerwonych. Reprezentacja Polski rywalizuje w dywizji B w grupie 4 z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Faza zasadnicza zaczyna się we wrześniu 2026 roku i potrwa do listopada.

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Liga Narodów UEFA ponownie przyniesie kibicom wiele spotkań z udziałem europejskich potęg. Wśród najbardziej wyczekiwanych starć znajdą się mecze reprezentacji Hiszpanii, Francji, Niemiec, Portugalii, Włoch, Anglii czy Holandii. Nie zabraknie również bezpośrednich konfrontacji największych gwiazd światowego futbolu. Każda kolejka może przynieść spotkanie, które na długo przyciągnie uwagę kibiców, a szczególnego znaczenia nabiorą pojedynki drużyn walczących o awans do kolejnej fazy oraz utrzymanie w swoich dywizjach.

Gdzie oglądać mecze Ligi Narodów? Mecze reprezentacji Polski w Lidze Narodów 2026/2027 można oglądać na antenach TVP 1 i TVP Sport, a także online za pośrednictwem TVPSport.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kto transmituje Ligę Narodów w Polsce? Prawa do transmisji Ligi Narodów są w Polsce podzielone pomiędzy Telewizję Polską i Polsat. TVP pokazuje wszystkie mecze reprezentacji Polski, natomiast Polsat transmituje spotkania Ligi Narodów bez udziału Biało-czerwonych.

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