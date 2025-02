Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Leyton Orient w meczu 4. rundy Pucharu Anglii. To spotkanie odbędzie się już dzisiaj (sobota, 8 lutego) o godzinie 13:15. W polskiej telewizji niestety nie będzie transmisji na żywo z tego pojedynku.

Michael Zemanek / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne i Pep Guardiola

Leyton Orient – Manchester City: czy można oglądać?

W sobotę będzie kontynuowana rywalizacja w 1/16 finału Pucharu Anglii. Tego dnia swoje spotkanie rozegra Manchester City, który na wyjeździe zmierzy się z Leyton Orient. Podopieczni Pepa Guardioli są zdecydowanym faworytem tej potyczki, gdyż ich rywal występuje na co dzień w League One, czyli na trzecim poziomie rozgrywkowym. Drużyna Obywateli zapewne przystąpi do dzisiejszego pojedynku w eksperymentalnym składzie, aczkolwiek i tak powinna poradzić sobie z zespołem, która swoją siedzibę ma w Londynie.

Mecz Leyton Orient – Manchester City zostanie rozegrany w sobotę (8 lutego). Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już o godzinie 13:15. Jeśli chciałbyś obejrzeć to spotkanie, to mamy złą wiadomość. W Polsce żadna tradycyjna telewizja, ani platforma streamingowa nie zakupiła bowiem praw do transmitowania rozgrywek FA Cup. Dlatego śledzenie transmisji z tego starcia w naszym kraju nie będzie możliwe. Kibicom futbolu w wydaniu brytyjskim pozostaje więc śledzenie sobotniej rywalizacji poprzez relację tekstową.