Legia – Hibernian: gdzie oglądać?
Legia Warszawa jest o jeden mecz od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Edwarda Iordanescu przed własną publicznością będą bronić zaliczki z poprzedniego spotkania. Wojskowi wygrali w Szkocji z Hibernian (2:1), więc do awansu wystarczy remis. Drużyna ze stolicy będzie zdecydowanym faworytem rewanżowej konfrontacji. Sprawdź typy na mecz Legia – Hibernian.
Legia – Hibernian: transmisja w TV
Mecz Legia – Hibernian odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego. Transmisję przeprowadzi kanał TVP 1. Prosto z trybun spotkanie skomentuje duet komentatorów Jacek Laskowski i Robert Podoliński.
Legia – Hibernian: transmisja online
Czwartkowe starcie Legia – Hibernian można oglądać również za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. W obu przypadkach transmisja na żywo jest darmo.
Legia – Hibernian: kto wygra?
Legia – Hibernian: kursy bukmacherskie
Faworytem rewanżowego spotkania będzie Legia Warszawa. Warto przypomnieć, że Wojskowi pokonali na wyjeździe Hibernian (2:1). Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 1.78, zaś na zwycięstwo gości ok. 4.65. Z kolei remis można dodać do kuponu ze współczynnikiem 4.00.
