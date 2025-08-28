Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Legia – Hibernian: gdzie oglądać?

Legia Warszawa jest o jeden mecz od awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji. Podopieczni Edwarda Iordanescu przed własną publicznością będą bronić zaliczki z poprzedniego spotkania. Wojskowi wygrali w Szkocji z Hibernian (2:1), więc do awansu wystarczy remis. Drużyna ze stolicy będzie zdecydowanym faworytem rewanżowej konfrontacji. Sprawdź typy na mecz Legia – Hibernian.

Legia – Hibernian: transmisja w TV

Mecz Legia – Hibernian odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00 na Stadionie Wojska Polskiego. Transmisję przeprowadzi kanał TVP 1. Prosto z trybun spotkanie skomentuje duet komentatorów Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Legia – Hibernian: transmisja online

Czwartkowe starcie Legia – Hibernian można oglądać również za pośrednictwem internetu na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. W obu przypadkach transmisja na żywo jest darmo.

Legia – Hibernian: kto wygra?

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

Remis

Hibernian Legia Warszawa

Remis

Hibernian 0 Votes

Legia – Hibernian: kursy bukmacherskie

Faworytem rewanżowego spotkania będzie Legia Warszawa. Warto przypomnieć, że Wojskowi pokonali na wyjeździe Hibernian (2:1). Kurs na wygraną gospodarzy wynosi ok. 1.78, zaś na zwycięstwo gości ok. 4.65. Z kolei remis można dodać do kuponu ze współczynnikiem 4.00.

Zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL, odbierzesz bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Legia Warszawa Hibernian 1.68 4.30 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 sierpnia 2025 09:23 .

Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Hibernian? Transmisja meczu będzie dostępna w telewizji na kanale TVP1 oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Hibernian? Mecz odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.