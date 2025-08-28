Legia Warszawa – Hibernian: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

Legia Warszawa będzie bronić jednobramkowej zaliczki w rewanżowym spotkaniu z Hibernian. Stawką jest awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Sprawdź typy na mecz Legia - Hibernian.

Legia – Hibernian: typy bukmacherskie

Dziewięćdziesiąt minut. Tyle dzieli Legię Warszawa od trzeciego z rzędu awansu do fazy ligowej (wcześniej grupowej) Ligi Konferencji. Stołeczni mają skromną zaliczkę, ponieważ pierwsze starcie z Hibernian wygrali (2:1). Triumfator tegorocznego Pucharu Polski będzie faworytem rewanżowego spotkania. W kadrze dostępni są wszyscy piłkarze, a biorąc pod uwagę formę obu drużyn, każdy inny wynik niż pozytywny rezultat dla Wojskowych będzie dużym zaskoczeniem. Mój typ: Legia Warszawa wygra.

Legia – Hibernian: ostatnie wyniki

W miniony weekend Legia Warszawa nie grała w Ekstraklasie. Wojskowi ze względu na dwumecz w Lidze Konferencji przełożyli starcie z Jagiellonią Białystok. Ostatnie spotkanie w lidze miało zatem miejsce w połowie sierpnia przeciwko Wiśle Płock, z którą przegrali (0:1). Wcześniej na krajowym podwórku pokonali GKS Katowice (3:1) i zremisowali z Arką Gdynia (0:0). Z kolei w europejskich pucharach odpadli z Ligi Europy, przegrywając dwumecz z AEK-iem Larnaka (1:4 i 2:1).

Hibernian rozpoczął nowy sezon ligi szkockiej od zwycięstwa na wyjeździe z Dundee FC (2:1). Tydzień później zgubili jednak punkty w konfrontacji z Kilmarnock (2:2). Przed starciem z Legią zagrali także w League Cup, wygrywając z Livingston (2:0). W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji znaleźli się dzięki zwycięstwu w dogrywce z Partizanem Belgrad.

Legia – Hibernian: historia

Spotkanie w poprzednim tygodniu było pierwszą w historii rywalizacją na linii Legia – Hibernian. Mecz w Szkocji zakończył się wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu (2:1). Bramki dla stołecznego klubu w pierwszej połowie strzelali Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek. Rozmiary porażki na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem zmniejszył Josh Mulligan.

Legia – Hibernian: kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że na własnym stadionie faworytem meczu będzie Legia Warszawa. Wojskowi w pierwszym starciu udowodnili, że są lepszym zespołem od rywali. Choć stracona bramka nieco komplikuje sytuację, to w rewanżu powinni przypieczętować awans. Kurs na zwycięstwo polskiego zespołu wynosi ok. 1.78, zaś wygraną gości można zagrać po kursie ok. 4.65.

Legia – Hibernian: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Jedrzejczyk, Ziółkowski, Kapuadi – Wszolek, Bichakhchyan, Augustyniak, Vinagre – Elitim, Kapustka – Nsame

Hibernian: Smith – Iredale, O’Hara, Bushiri – Cadden, Chaiwa, Mulligan, Obita – McGrath, Boyle – Bowie

Legia – Hibernian: kto wygra?

Legia – Hibernian: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Hibernian odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

