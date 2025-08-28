Legia Warszawa – Hibernian: typy, kursy, zapowiedź (28.08.2025)

07:33, 28. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa będzie bronić jednobramkowej zaliczki w rewanżowym spotkaniu z Hibernian. Stawką jest awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. Sprawdź typy na mecz Legia - Hibernian.

Kacper Tobiasz
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia – Hibernian: typy bukmacherskie

Dziewięćdziesiąt minut. Tyle dzieli Legię Warszawa od trzeciego z rzędu awansu do fazy ligowej (wcześniej grupowej) Ligi Konferencji. Stołeczni mają skromną zaliczkę, ponieważ pierwsze starcie z Hibernian wygrali (2:1). Triumfator tegorocznego Pucharu Polski będzie faworytem rewanżowego spotkania. W kadrze dostępni są wszyscy piłkarze, a biorąc pod uwagę formę obu drużyn, każdy inny wynik niż pozytywny rezultat dla Wojskowych będzie dużym zaskoczeniem. Mój typ: Legia Warszawa wygra.

Superbet
1.68
Legia wygra
Zagraj!
*Kursy z 14:34 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Legia – Hibernian: ostatnie wyniki

W miniony weekend Legia Warszawa nie grała w Ekstraklasie. Wojskowi ze względu na dwumecz w Lidze Konferencji przełożyli starcie z Jagiellonią Białystok. Ostatnie spotkanie w lidze miało zatem miejsce w połowie sierpnia przeciwko Wiśle Płock, z którą przegrali (0:1). Wcześniej na krajowym podwórku pokonali GKS Katowice (3:1) i zremisowali z Arką Gdynia (0:0). Z kolei w europejskich pucharach odpadli z Ligi Europy, przegrywając dwumecz z AEK-iem Larnaka (1:4 i 2:1).

Hibernian rozpoczął nowy sezon ligi szkockiej od zwycięstwa na wyjeździe z Dundee FC (2:1). Tydzień później zgubili jednak punkty w konfrontacji z Kilmarnock (2:2). Przed starciem z Legią zagrali także w League Cup, wygrywając z Livingston (2:0). W 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji znaleźli się dzięki zwycięstwu w dogrywce z Partizanem Belgrad.

Legia – Hibernian: historia

Spotkanie w poprzednim tygodniu było pierwszą w historii rywalizacją na linii Legia – Hibernian. Mecz w Szkocji zakończył się wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu (2:1). Bramki dla stołecznego klubu w pierwszej połowie strzelali Jean-Pierre Nsame i Paweł Wszołek. Rozmiary porażki na kilka minut przed ostatnim gwizdkiem zmniejszył Josh Mulligan.

Legia – Hibernian: kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że na własnym stadionie faworytem meczu będzie Legia Warszawa. Wojskowi w pierwszym starciu udowodnili, że są lepszym zespołem od rywali. Choć stracona bramka nieco komplikuje sytuację, to w rewanżu powinni przypieczętować awans. Kurs na zwycięstwo polskiego zespołu wynosi ok. 1.78, zaś wygraną gości można zagrać po kursie ok. 4.65.

Legia Warszawa
Remis
Hibernian
1.78
3.80
4.40
1.68
4.00
4.45
1.68
3.95
4.65
1.71
3.70
4.10
1.78
4.00
4.65
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2025 14:09.

Legia – Hibernian: przewidywane składy

Legia: Tobiasz – Jedrzejczyk, Ziółkowski, Kapuadi – Wszolek, Bichakhchyan, Augustyniak, Vinagre – Elitim, Kapustka – Nsame

Hibernian: Smith – Iredale, O’Hara, Bushiri – Cadden, Chaiwa, Mulligan, Obita – McGrath, Boyle – Bowie

Legia – Hibernian: kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Legia Warszawa
  • Remis
  • Hibernian
  • Legia Warszawa
  • Remis
  • Hibernian

0 Votes

Legia – Hibernian: transmisja meczu

Mecz Legia Warszawa – Hibernian odbędzie się w czwartek (28 sierpnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale TVP 1 oraz TVP Sport. Ponadto rywalizację można śledzić w internecie dzięki stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji TVP Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.