Legia Warszawa – Sparta Praga: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.11.2025)

Legia – Sparta: gdzie oglądać?
Legia Warszawa podejmie na stadionie przy Łazienkowskiej Spartę Praga w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Dla obu drużyn będzie to spotkanie o wysoką stawkę. Wojskowi obecnie zajmują dopiero 25. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Jedyny komplet oczek zdobyli w starciu z Szachtarem Donieck.
Z kolei czeski klub plasuje się nieco wyżej, ale na na swoim cztery oczka. Piłkarze Sparty także będą walczyć o zwycięstwo, by nie stracić kontaktu z czołówką. Zapowiada się więc emocjonujące starcie, w którym każda zdobyta bramka może okazać się na wagę awansu do fazy pucharowej. Zapoznaj się tutaj z naszą zapowiedzią na mecz Legii ze Spartą.
Legia – Sparta: transmisja w TV
Mecz Legii Warszawa ze Spartą Praga będzie dostępny na żywo w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie skomentuje duet Bożydar Iwanow – Marek Wasiluk. Starcie przy Łazienkowskiej rozpocznie się o godzinie 21:00.
Legia – Sparta: stream online
Spotkanie Legia Warszawa – Sparta Praga będzie też transmitowany w internecie w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Dostęp do meczu będzie możliwy po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym do zobaczenia są inne starcia Ligi Konferencji czy Ligi Europy.
Legia – Sparta: sonda
Kto wygra mecz przy Łazienkowskiej?
- Legia Warszawa
- Remis
- Sparta Praga
Legia – Sparta: kursy bukmacherskie
W nadchodzącym meczu Ligi Konferencji w Warszawie bukmacherzy nie wskazują faworyta. Kurs na zwycięstwo Legii wynosi około 2.55, a dokładnie taki sam oferowany jest przy wygranej Sparty Praga.
