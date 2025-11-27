Legia Warszawa – Sparta Praga: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.11.2025)

Legia Warszawa podejmie Spartę Praga w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 27 listopada, o godz. 21:00. Transmisja w TV i stream online.

Legia – Sparta: gdzie oglądać?

Legia Warszawa podejmie na stadionie przy Łazienkowskiej Spartę Praga w 4. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Dla obu drużyn będzie to spotkanie o wysoką stawkę. Wojskowi obecnie zajmują dopiero 25. miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie trzech punktów. Jedyny komplet oczek zdobyli w starciu z Szachtarem Donieck.

Z kolei czeski klub plasuje się nieco wyżej, ale na na swoim cztery oczka. Piłkarze Sparty także będą walczyć o zwycięstwo, by nie stracić kontaktu z czołówką. Zapowiada się więc emocjonujące starcie, w którym każda zdobyta bramka może okazać się na wagę awansu do fazy pucharowej. Zapoznaj się tutaj z naszą zapowiedzią na mecz Legii ze Spartą.

Legia – Sparta: transmisja w TV

Mecz Legii Warszawa ze Spartą Praga będzie dostępny na żywo w telewizji na antenach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Spotkanie skomentuje duet Bożydar Iwanow – Marek Wasiluk. Starcie przy Łazienkowskiej rozpocznie się o godzinie 21:00.

Legia – Sparta: stream online

Spotkanie Legia Warszawa – Sparta Praga będzie też transmitowany w internecie w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Dostęp do meczu będzie możliwy po wykupieniu odpowiedniego pakietu, w którym do zobaczenia są inne starcia Ligi Konferencji czy Ligi Europy.

Legia – Sparta: sonda

Legia – Sparta: kursy bukmacherskie

W nadchodzącym meczu Ligi Konferencji w Warszawie bukmacherzy nie wskazują faworyta. Kurs na zwycięstwo Legii wynosi około 2.55, a dokładnie taki sam oferowany jest przy wygranej Sparty Praga.

Legia Warszawa Sparta Praga Kursy nie są obecnie dostępne. Odds are subject to change. Last updated 26 listopada 2025 17:00

Kiedy odbędzie się spotkanie Legia Warszawa – Sparta Praga? Mecz zostanie rozgrany w czwartek (27 listopada) o godzinie 21:00. Gdzie oglądać mecz Legia Warszawa – Sparta Praga? Mecz będzie transmitowany na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie Polsat Box Go.

